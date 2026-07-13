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Рядом! Россия провела учения со стрельбой на Чудском озере 0 191

Наша Латвия
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вооружение
ФОТО: Unsplash.com

Россия 9 июля без предварительного уведомления провела учения со стрельбой на Чудском озере, в нескольких километрах от эстонской границы.

Как пишет Postimees, подобные учения не проводились в этом районе уже долгое время.

Новизны этому инциденту, который был слышен и на эстонской стороне озера, придает тот факт, что учения проходили на воде, а не у сухопутной границы.

«Это, безусловно, не рядовое событие. Россия не проводила учений с применением оружия на Чудском озере. В этом смысле это что-то новое», — сказал министр обороны Ханно Певкур.

Хотя Эстонии известно, какое ведомство или подразделение организовало учения, Певкур эту информацию не раскрыл. По его словам, похоже, что участникам учений была поставлена задача по борьбе с морскими дронами.

«Стрельба велась по движущейся цели на воде. Возможно, погода не позволила провести их в Финском заливе, или же по какой-то другой причине они состоялись на Чудском озере. Или же подразделениям за островом Пийрисаар также была поставлена такая задача. Раньше российская пограничная служба ничего подобного не делала».

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#Эстония #оружие #безопасность #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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