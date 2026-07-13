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Рига готова закрыть движение для личного транспорта по Вантовому мосту - когда это произойдет? 0 29

Наша Латвия
Дата публикации: 13.07.2026
TV3
Изображение к статье: вантовый мост
ФОТО: LETA

Во время масштабной реконструкции Вантового моста в Риге власти рассматривают возможность полностью закрыть его для частного транспорта, оставив проезд только общественному и экстренным службам. Об этом в эфире передачи TV3 «900 sekundes» сообщил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

По его словам, основные строительные работы начнутся не раньше конца следующего года, поэтому у города еще есть время детально проработать схему организации движения.

Одновременно планируется создать временные парковки по системе Park & Ride на обоих берегах Даугавы, чтобы водители могли оставить автомобили и пересесть на общественный транспорт. В качестве возможных площадок рассматриваются территории у бывшего Дома печати, торгового центра Olimpia, выставочного комплекса BT 1 на Кипсале, а также территория Министерства земледелия и, возможно, парковка торгового центра Spice.

По словам Клейнбергса, город оценивает различные варианты организации движения. В частности, анализируется, какие предприятия сильнее всего пострадают из-за ремонта, а осенью планируется использовать обезличенные данные о перемещениях жителей, чтобы принять наиболее эффективные транспортные решения.

Мэр подчеркнул, что подготовка к реконструкции ведется очень тщательно, а специальная рабочая группа регулярно отчитывается о проделанной работе.

Ранее Рижская дума уже заключила договор на проектирование и реконструкцию Вантового моста. Победителем конкурса стало объединение компаний Hanza Construction Group, Tilts и Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs "Vektors T", предложившее выполнить работы за 69,8 млн евро без НДС. Попытка другого участника оспорить результаты конкурса была отклонена Бюро по надзору за государственными закупками.

На реконструкцию планируется выделить до 6,7 млн евро в 2026 году, до 42 млн евро — в 2027 году и до 35,76 млн евро — в 2028 году.

В ходе работ будет заменено дорожное покрытие, обновлены тротуары и велоинфраструктура, восстановлены перила, а также полностью заменены несущие ванты моста. Общий вес новых вант составит 385,5 тонны, а для их защиты установят специальные оболочки общей протяженностью более 3 километров.

Общая длина Вантового моста составляет 593,6 метра, а высота его пилона — 108,7 метра. Реконструкция будет проводиться по принципу «проектирование и строительство», при котором одна компания отвечает как за разработку проекта, так и за выполнение всех строительных работ.

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#транспорт #строительство #инфраструктура #реконструкция #общественный транспорт
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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