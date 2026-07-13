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Самое распространенное имя этой недели в латвийском календаре — русское 0 749

Наша Латвия
Дата публикации: 13.07.2026
LETA
Изображение к статье: календарь

Среди имен, включенных в календарь именин на этой неделе, самым распространенным в Латвии остается Алексей — так зовут 9680 жителей страны, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции (PMLP).

Также в число самых популярных имен этой недели входят:

Оскар — 5985 человек; Эстера — 3326; Маргарита — 3073; Алекс — 2262; Ритварс — 1484; Алексис — 1068.

Самыми редкими именами, отмечающими именины на этой неделе, являются:

Анвар — 26 человек; Лиепа — 29; Эгмонтс — 48; Хермине — 79.

Кроме того, именины на этой неделе отмечают:

Сара — 972 человека; Эгия — 736; Эгон — 643; Хенрик — 297; Яутрите — 278; Камила — 231; Розе — 193; Дигна — 138; Розалия — 133; Хейнрих — 112; Маргриета — 104 человека.

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#Латвия #общество #культура #традиции #имена #статистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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