Среди имен, включенных в календарь именин на этой неделе, самым распространенным в Латвии остается Алексей — так зовут 9680 жителей страны, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции (PMLP).
Также в число самых популярных имен этой недели входят:
Оскар — 5985 человек; Эстера — 3326; Маргарита — 3073; Алекс — 2262; Ритварс — 1484; Алексис — 1068.
Самыми редкими именами, отмечающими именины на этой неделе, являются:
Анвар — 26 человек; Лиепа — 29; Эгмонтс — 48; Хермине — 79.
Кроме того, именины на этой неделе отмечают:
Сара — 972 человека; Эгия — 736; Эгон — 643; Хенрик — 297; Яутрите — 278; Камила — 231; Розе — 193; Дигна — 138; Розалия — 133; Хейнрих — 112; Маргриета — 104 человека.
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