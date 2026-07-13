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Сегодня в Ригу зайдет необычный круизный лайнер: чем он отличается от других 0 368

Наша Латвия
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Круизный лайнер Azamara Journey

В понедельник, 13 июля, в Рижский порт зайдет круизный лайнер Azamara Journey. Судно класса boutique доставит в латвийскую столицу до 700 пассажиров и станет одним из 22 круизных лайнеров, запланированных к заходу в Ригу в июле.

В Рижский порт сегодня прибудет круизный лайнер Azamara Journey, сообщили агентству LETA в Управлении Рижского свободного порта.

Ожидается, что судно войдет в порт в 8:00, а покинет его в 22:00, предоставив пассажирам целый день для знакомства с латвийской столицей.

Azamara Journey относится к круизным лайнерам boutique-класса. Его длина составляет 181 метр, на борту расположены восемь палуб, а максимальная вместимость достигает 700 пассажиров.

Azamara Journey относится к судам boutique-класса. В отличие от гигантских круизных лайнеров, он рассчитан всего примерно на 700 пассажиров и предлагает формат «бутик-отеля на море» с индивидуальным сервисом. Благодаря компактным размерам судно может заходить в небольшие порты и дольше оставаться в городах, позволяя туристам лучше познакомиться с местными достопримечательностями.

Всего в июле Рига примет 22 круизных лайнера, которые привезут около 30 тысяч иностранных туристов. Более трети всех июльских заходов обеспечат суда американских круизных компаний.

Рост интереса к Риге подтверждает и статистика. За первые шесть месяцев этого года город посетили более 11 тысяч круизных туристов из США — на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее число пассажиров прибыло из Германии — около 23 тысяч человек, что в 2,5 раза превышает показатель прошлого года. Значительный рост также зафиксирован среди туристов из Канады, Австралии, Бразилии и Великобритании.

С начала года в Рижский порт уже зашли 32 круизных лайнера, доставившие в Латвию около 54 тысяч пассажиров. Это на 51% больше, чем за первые шесть месяцев 2025 года.

Всего в нынешнем сезоне ожидается 101 заход круизного судна — на 21% больше, чем годом ранее. По прогнозам, круизными лайнерами Ригу посетят около 135 тысяч туристов, что на 17% превысит показатель прошлого года.

Круизный сезон в Риге продолжает набирать обороты. Увеличение числа судозаходов и туристов свидетельствует о растущей популярности латвийской столицы среди иностранных путешественников и укреплении позиций Риги как одного из крупнейших круизных портов Балтийского региона.

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#Рига #туризм #пассажиры
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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