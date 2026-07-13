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Синоптики насторожили прогнозом на следующую неделю 0 556

Наша Латвия
Дата публикации: 13.07.2026
LETA
Изображение к статье: Облачная погода в Риге

На этой неделе в Латвии сохранится по-летнему теплая погода, однако уже на следующей неделе ожидается заметное похолодание, прогнозируют синоптики.

В ближайшие дни в стране будет преимущественно солнечно, лишь местами возможны кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов, а на побережье температура будет примерно на градус ниже. Ночью столбики термометров опустятся до +12…+18 градусов. Ветер в основном будет слабым и северного направления, а к пятнице сменится на южный.

По текущим прогнозам, к концу недели погоду начнет определять циклон, поэтому во многих районах пройдут дожди. Предполагается, что воскресенье станет самым прохладным днем недели.

На следующей неделе осадков станет больше, а температура воздуха снизится. В отдельные дни она, вероятно, не превысит +15…+20 градусов.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на этой неделе в Латвии будет на 2–3 градуса выше климатической нормы. Следующая неделя, наоборот, может оказаться немного прохладнее обычного для июля. При этом в конце месяца и в августе синоптики вновь ожидают теплую погоду.

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#климат #погода #Латвия #прогноз #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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