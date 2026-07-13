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«Ситуация катастрофическая!» 0 899

Наша Латвия
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Столики уличного кафе

Столики уличного кафе

ФОТО: pixabay

Иностранцев напугала информация о "заблудившихся" дронах над Латвией.

Сегодня утром с тревожным заявлением, похожим на крик SOS, вышло Латвийское общество ресторанов:

"Середина лета. Время, когда рижские улицы, рестораны, кафе, террасы и гостиницы Старой Риги должны быть заполнены зарубежными гостями. Время, когда туристические компании и предприятия общественного питания традиционно зарабатывают на том, чтобы суметь пережить самые тихие осенне-зимние месяцы. Но этим летом картина совсем другая.

"Ситуация катастрофическая и лето, на которое возлагались большие надежды, пока не оправдало ожиданий. К сожалению, кризис в туризме продолжается, информация об украинских дронах, потерявших ориентир и упавших в Латвии, широко прозвучала в международных СМИ и люди боятся ехать в наш регион", - говорит президент ЛРБ Янис Ензис, комментируя данные проведенного опроса, показавшего, что посетителей ресторанов в этом году значительно меньше, чем в прошлом.

Это уже не просто вопрос туристической отрасли. Каждый иностранный гость, который не приезжает в Латвию, это не только пустой столик в ресторане или незанятый гостиничный номер. Это недополученные деньги в экономике Латвии - меньшие поступления для предпринимателей, меньше налогов в госбюджет, и меньше возможностей работы для тысяч людей. Туризм - это экспорт. Только в этом случае экспортная выручка возникает тогда, когда человек приезжает к нам.

Владелица ресторана Meat Chef и вице-президент ЛРБ Агнесе Фреймане подтверждает, что ситуация плохая: "Поток иностранных гостей меньше, люди тратят осторожнее, а расходы предприятий продолжают расти. В отрасли многие сейчас думают, как сохранить команду и продолжать существовать в надежде на лучшее будущее. О прибыли и развитии говорить не можем».

Почему эстонцам и литовцам везет лучше?

Соседям литовцам и эстонцам везет гораздо больше. По данным Eurostat о ночлеге иностранных туристов в гостиницах и гостевых домах, Латвия в 2026 году показала в ЕС худший результат восстановления с момента пандемии. По сравнению с 2019 годом в Латвии число иностранных гостей по-прежнему на 28,5% меньше, в Эстонии - на 9,8% меньше, а Литва показывает рост на 0,6%.

Почему при одинаковых условиях, когда во всех странах сбились дроны, Латвия находится в такой плохой позиции? Есть несколько проблем:

  1. Туристический маркетинг, выделенные на это средства и целенаправленное и эффективное использование этих средств. В соседних странах этот бюджет намного больше.

  2. Отсутствие больших, интересных международной публике мероприятий. Здесь соседи у нас тоже на несколько шагов впереди - в Литве и Эстонии организуются качественные, привлекающие туристов мероприятия.

  3. Плохое или дорогое транспортное сообщение. Регулярного пассажирского паромного сообщения с Ригой нет, к тому же нередко из столиц ЕС улетать на «airBaltic» в Вильнюс или Таллин с пересадкой в Риге гораздо дешевле, чем пользоваться прямым рейсом в Ригу.

У нас есть план?

В последние годы отрасль пережила пандемию, кризис энергоресурсов и резкий рост расходов. Предприниматели адаптировались, инвестировали и поверили, что туризм постепенно вернется. Но это лето заставляет задавать несколько неудобных вопросов. Есть ли у Латвии достаточно амбициозный план по привлечению иностранных туристов? Достаточно ли ясно мы рассказываем миру, что Латвия является безопасной, современной и привлекательной страной для путешествий? И осознаем ли мы, какой экономический вклад теряем, если путешественники выбирают Таллин или Вильнюс, а не Ригу? Сегодня уже некогда искать виновных. Пора принимать решения."

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#туризм #кризис #Латвия #пандемия #рестораны #маркетинг #дроны #экономика
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Эдуард Эльдаров
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