В среду, 15 июля, в Кекавском крае состоится торжественное открытие нового совмещенного пешеходного и велосипедного маршрута Рига — Кекава. По случаю открытия запланированы праздничный велопробег и концерт.

Велопарад стартует в 18:00 в Одукалнсе (Кекава) у улицы Mālu. Участники проедут по новому веломаршруту до зоны отдыха «Nēģīši» в Катлакалнсе, где в 19:00 начнется концерт группы «Pēcnācēji».

Протяженность нового веломаршрута составляет более 8,5 километра. Его строительство началось осенью 2023 года. Общая стоимость проекта составила почти 4 млн евро, из которых 3,3 млн евро профинансировал Европейский союз.

В самой Риге строительство велосипедной инфраструктуры еще продолжается. Сейчас ведутся работы на участке от транспортной развязки на улице Мукусалас до городской границы возле шоссе A7. Длина этого отрезка составит 4,2 километра.

После завершения проекта новый маршрут соединит существующую велосеть столицы с Кекавой, Баложи, Рамавой, Катлакалнсом и Валдлаучи, обеспечив непрерывное велосипедное сообщение между центром Риги и этими населенными пунктами.

Полностью завершить строительство рижского участка планируется в течение строительного сезона 2026 года.