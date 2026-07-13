В редакцию LA.LV обратилась жительница района Дарзини, которая считает, что предстоящие изменения в движении общественного транспорта существенно ухудшат повседневную жизнь многих семей — детей, пожилых людей, работающих, а также жителей дачных домов. По её мнению, у обычного жителя в таких ситуациях очень мало возможностей реально повлиять на происходящее, хотя изменения затрагивают широкий круг людей.

Читательница пишет, что её семья ежедневно пользуется маршрутом автобуса №15. При выборе места жительства близость автобусной остановки была одним из важнейших факторов — на этом автобусе семья добирается до магазина, к врачу, на работу, дети ездят в учебные заведения, а также пользуются общественным транспортом, чтобы доехать до детской площадки и обратно.

«Старалась без эмоций, только факты», — пишет читательница, однако признаёт, что за этими фактами стоит и вполне реальное ежедневное напряжение.

По её словам, в середине июня состоялась встреча с представителями Рижской думы и «Rīgas satiksme». На ней, как утверждается, прозвучало, что на три месяца изменения затронут только автобус №18, а автобусы №15 и №31 будут курсировать без изменений. Полагаясь на эту информацию, читательница приобрела месячный проездной.

Однако позже, получив информацию о новом расписании, она пришла к выводу, что изменения всё же затронут все маршруты, а не только автобус №18. Новый график движения её семье не подходит.

Женщина поясняет, что в семье трое детей-школьников, а сама она работает воспитателем дошкольного учреждения. На работе ей нужно быть до 7.00, чтобы проветрить помещения и подготовиться к приёму детей.

До сих пор повседневная жизнь была тщательно распланирована — во сколько она встаёт, во сколько муж будит детей, как все отправляются по своим делам. Время до выхода она использовала для себя и утренней подготовки своей семьи, в том числе для завтрака детям.

По словам читательницы, новый график движения будет означать, что ей придётся вставать на полчаса раньше, а в дороге думать не о работе, а о том, как всё успеть и как дети справятся со своим маршрутом. Она подчёркивает, что первые дети у дверей дошкольной группы стоят уже в 7.00.

«Я уже с утра, набегавшись из-за транспорта, нервная. Вы бы согласились в таких условиях оставить маленького ребёнка до вечера?» — спрашивает она.

В приложенных к письму расчётах читательница указывает, что до сих пор на дорогу до работы ей требовалось примерно 20 минут — 12 минут в автобусе и около 8 минут пешком. После изменений же в пути, возможно, придётся проводить около 42 минут, причём с пересадкой и необходимостью следить, придёт ли следующий транспорт вовремя.

Похожая ситуация, по её мнению, ожидает и детей. Ранее до ближайшей школы дети могли добраться примерно за 19 минут — 12 минут на автобусе и ещё несколько минут пешком. После изменений время в пути может увеличиться примерно до 40 минут, причём детям придётся идти по хуже освещённым улицам, пересекать несколько улиц и подстраиваться под более сложный график.

Читательница подчёркивает, что речь не только об удобстве. Осенью и зимой эти изменения могут означать тёмные утра, грязь, дождь, мороз и снежные сугробы. По её мнению, особенно тяжело это скажется на детях, которым придётся вставать раньше, проводить больше времени в дороге и искать способы добраться до школы или кружков.

«RS утверждает, что “мы будем на месте быстрее, выходя из дома позже”. Для тех, кто живёт на участке автобуса №15, получается ровно наоборот. Вместо прежних 20 минут мы будем проводить в пути около 40 минут, то есть вдвое больше, и это время бессмысленно отнимается у нашей жизни», — пишет женщина.

Она также опасается, что такой трёхмесячный «эксперимент» может стать постоянным решением. Изменения вводятся во время школьных каникул и отпусков, когда число пользователей общественного транспорта объективно может быть меньше. Читательница допускает, что позже могут сделать вывод — люди ездят мало, значит, изменения работают.

«Уже сейчас ясно, что нет ничего более постоянного, чем эксперимент», — пишет она в приложенном письме.

По поводу изменений общественного транспорта в Дарзини также начат сбор подписей на платформе «ManaBalss.lv». В инициативе «За недопущение ухудшения доступности общественного транспорта и жизненной среды в районе Дарзини» жители призывают восстановить удобное и доступное сообщение общественного транспорта в районе Дарзини и обеспечить прямое сообщение с центром города. В инициативе указано, что жители категорически возражают против изменений, вступающих в силу с 6 июля.

Авторы инициативы требуют приостановить и отменить решение об изменениях маршрутов автобусов №18, №15 и №31 и введении системы пересадок в направлении Дарзини и Румбулы. Также требуется сохранить существующие прямые автобусные маршруты, в том числе автобус №18 по полному маршруту Дарзини–улица Абренес и маршрут №15 в направлении Дарзини, чтобы жители могли добираться в центр и Юглу без дополнительных пересадок и лишних кругов по району.

В инициативе указано, что Дарзини — растущий район Риги, где, по официальным данным, проживает 3891 житель, а летом число постоянных жителей дополняют дачники. Авторы инициативы на «ManaBalss.lv» подчёркивают, что изменения существенно ухудшают качество жизни жителей, возможности мобильности и создают дополнительную нагрузку для детей, пожилых людей и работающих.

На платформе необходимые 2000 подписей уже собраны, однако всё ещё можно добавить и свою.