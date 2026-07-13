Во время капитального ремонта Вантового моста в Риге частный транспорт могут полностью убрать с переправы. Власти рассматривают возможность оставить движение только для общественного и экстренного транспорта, а для автомобилистов создать новые парковки по системе Park & Ride.

Во время капитального ремонта Вантового моста в Риге движение частного транспорта по нему может быть полностью прекращено. Такой вариант организации движения рассматривает Рижская дума, сообщил в эфире программы TV3 «900 sekundes» мэр столицы Виестурс Клейнбергс.

По его словам, масштабные строительные работы начнутся не раньше конца следующего года, поэтому у города еще есть время детально проработать схему движения и минимизировать неудобства для жителей.

Сейчас окончательное решение еще не принято, однако наиболее вероятным сценарием считается полное закрытие Вантового моста для частных автомобилей на основной период ремонта. При этом пользоваться мостом смогут общественный транспорт и машины экстренных служб.

Чтобы снизить нагрузку на городскую дорожную сеть, муниципалитет планирует организовать временные парковки по системе Park & Ride по обе стороны Даугавы. Автомобилисты смогут оставить машину и пересесть на общественный транспорт.

В качестве возможных площадок рассматриваются территории возле бывшего Дома печати, торгового центра Olimpia, выставочного комплекса BT1 на Кипсале, Министерства земледелия в Пардаугаве, а также, возможно, парковка торгового центра Spice.

По словам Клейнбергса, город анализирует различные варианты организации движения и оценивает, как ремонт скажется на работе предприятий. Осенью планируется начать сбор обезличенных данных о передвижении жителей, чтобы на их основе принять наиболее эффективные транспортные решения.

Подготовкой к ремонту занимается специальная рабочая группа, которая регулярно докладывает о ходе работы руководству Рижской думы.

Ранее самоуправление уже заключило договор на проектирование и реконструкцию Вантового моста. Победителем конкурса стало объединение компаний «Vanšu tilts», предложившее выполнить работы за 69,8 млн евро без НДС.

Проект предусматривает замену вант, обновление дорожного покрытия, устройство современной велоинфраструктуры и пешеходных зон, а также ремонт ограждений и других конструкций. Работы будут выполняться по принципу «проектируй и строй», при котором один подрядчик отвечает как за проектирование, так и за строительство.

Окончательная схема организации движения во время ремонта пока не утверждена, однако городские власти обещают заранее представить жителям подробный план и сделать все возможное, чтобы уменьшить транспортные затруднения.