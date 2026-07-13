На государственных дорогах Латвии продолжается активный сезон ремонта. Работы ведутся сразу на 69 участках, а на некоторых трассах время в пути увеличилось почти до часа из-за временных светофоров и ограничений скорости.

В Латвии продолжается активный сезон дорожных работ. По данным ГООО «Latvijas Valsts ceļi», ремонт сейчас ведется на 69 участках государственной дорожной сети. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, так как на некоторых дорогах задержки могут достигать 50 минут, сообщает LVC.

На Даугавпилсском шоссе (A6) и Даугавпилсской объездной дороге (A14) увеличено количество временных светофоров. Теперь на каждом из этих участков действует по три регулируемых светофорами отрезка.

На Даугавпилсском шоссе между Госпори и Ницгале работают два участка с временными светофорами. Здесь скорость ограничена до 30, 50 и 70 км/ч, а проезд ремонтируемого участка занимает около 40 минут.

На участке между Калнишки и Любасте действует один временный светофор и ограничения скорости до 50–70 км/ч. Время проезда составляет около 25 минут.

На Даугавпилсской объездной дороге (A14), от транспортной развязки до Свенте, работают два временных светофора. Скорость движения ограничена до 50–70 км/ч, а прохождение участка занимает примерно 30 минут.

На Лиепайском шоссе (A9) между Блидене и Братским кладбищем у Пурвакрогса установлен один временный светофор, действуют ограничения скорости до 50–70 км/ч и локальные сужения проезжей части. На преодоление этого участка потребуется около 20 минут.

Самые серьезные затруднения сейчас наблюдаются на региональных дорогах.

На трассе Цесис — Вецпиебалга — Мадона (P30) между Вецпиебалгой и Мадоной ведутся работы на двух участках. Здесь установлены три временных светофора, а время проезда достигает 30 минут.

На дороге Валдгале — Роя (P126) между Валдемарпилсом и Руде работают сразу шесть временных светофоров. Скорость ограничена до 50–70 км/ч, а прохождение ремонтируемого участка может занять около 50 минут — это один из самых длительных объездов в стране.

На дороге Гулбене — Балви — Виляка — граница с Россией (Виентули) (P35) между Литене и Балви действуют пять временных светофоров и ограничение скорости до 50 км/ч. Время проезда составляет около 45 минут.

На трассе Бауска — Айзкраукле (P87) между Озолайне и Барбеле работают три временных светофора. Скорость ограничена до 30–60 км/ч. При этом участок возле Озолайне закрыт для транзитного транспорта, организован объезд. На проезд потребуется около 30 минут.

На дороге Илмая — Приекуле — граница с Литвой (Плудони) (P114) между Приекуле и литовской границей установлены четыре временных светофора. Ограничение скорости составляет 50 км/ч, а время проезда — около 35 минут.

На дороге Тинужи — Кокнесе (P80) ремонт ведется сразу на двух участках. Между перекрестком Крапес и Кокнесе работает один временный светофор, проезд занимает около 30 минут. Еще один регулируемый участок находится между карьером Кранциемс и парком аварийной службы. Здесь действует ограничение скорости до 50–70 км/ч, а время проезда достигает 45 минут.

Все действующие ограничения движения, связанные с ремонтом дорог, опубликованы на интерактивной карте на сайте «Latvijas Valsts ceļi». Водителям рекомендуют перед поездкой проверять актуальную информацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты.