Во вторник в Латвии сохранится теплая погода, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди, больше дождевых облаков будет во второй половине дня, локально возможны грозы.

Температура воздуха ночью составит +12...+18 градусов, днем - +22...+27 градусов.

В Риге во вторник ожидается небольшая облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от +18 градусов ночью до +24 градусов днем.