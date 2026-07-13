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Вы какую погоду на вторник предпочитаете..? Но есть прогноз от латвийских синоптиков 0 125

Наша Латвия
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дождь

Во вторник в Латвии сохранится теплая погода, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди, больше дождевых облаков будет во второй половине дня, локально возможны грозы.

Температура воздуха ночью составит +12...+18 градусов, днем - +22...+27 градусов.

В Риге во вторник ожидается небольшая облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от +18 градусов ночью до +24 градусов днем.

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#Рига #климат #погода #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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