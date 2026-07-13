С 1 июля в Латвии взысканием долгов до 15 тысяч евро занялись нейросети.

В Латвии вступили в силу революционные изменения в Гражданско-процессуальном законе, согласно которым процесс принудительного взыскания бесспорных долгов «по предупреждению» становится полностью автоматизированным.

Необходимость этого новшества объясняют так: Латвийская судебная система устала от бумажной волокиты и перегружена лавиной мелких (с точки зрения государства) долговых исков.

За прошлый год, по данным Министерства юстиции, суды захлебнулись: к ним поступило более 205 тысяч заявлений о принудительном исполнении обязательств. Это в 2,5 раза больше, чем было всего пару лет назад — в 2023 году.

То есть: должников становится больше, и с ними намерены разбираться побыстрее.

Как указывает Минюст, поправки к Гражданскому процессуальному закону призваны «мотивировать должников быстрее решать свои долговые обязательства, тем самым избегая судебных разбирательств в будущем и дальнейшего роста суммы долга».

Робот сам найдет ваш адрес

Итак, рутинную работу по «выбиванию» бесспорных долгов решили отдать искусственному интеллекту и автоматическим системам.

Отныне весь цикл — от приема заявления и проверки данных до рассылки «писем счастья» и вынесения вердикта — будет выполнять алгоритм, сообщает судебный портал tiesas.lv.

Что от этого изменится: раньше должники могли пользоваться тем, что кредитор не знал их официального места жительства — без адреса подать заявление в суд было нельзя.

Теперь ситуация должна измениться. Кредитору больше не нужно выяснять, где прописан его должник. Достаточно ввести имя, фамилию и персональный код, и система сама автоматически «вытянет» актуальный декларированный адрес из государственных регистров.

Впрочем, если система наткнется на непреодолимые юридические препятствия — например, у человека вообще нет декларации места жительства, он официально находится за пределами Латвии или уже умер — компьютер просто откажется принимать заявление кредитора.

Что важно для судей: им больше не придется тратить время на написание мотивированных отказов в подобных случаях.

Система должна отсечь «забывчивых» кредиторов

Известны случаи, когда должник вовремя подавал возражения, суд закрывал упрощенное дело, а кредитор через некоторое время пытался провернуть этот трюк снова и подавал точно такое же заявление повторно.

Теперь кредитор обязан официально подтвердить, что по этому конкретному спору ранее не было закрыто дело из-за возражений должника.

Если же выяснится, что истец упорно пытается пропихнуть автоматическое взыскание по второму кругу вместо того, чтобы идти в суд с полноценным иском, повторно уплаченная пошлина ему просто не зачтется. Саму же пошлину теперь придется платить строго онлайн — никаких бумажных квитанций система не примет.

На размышления дали месяц

О сроках. Раньше у должника было всего 14 дней с момента получения письма, чтобы либо выплатить деньги, либо заявить: «Я не согласен!». Но это теоретически.

С просроченными письмами, как известно, было множество скандалов.

Если у человека нет официального электронного адреса, суд отправлял ему заказное письмо через Почту Латвии. Почтальон оставлял извещение, а само письмо могло лежать в отделении до 30 дней. Человек забирал его в последний день, и — вуаля! — все сроки на протест уже сгорели.

Теперь срок для подачи возражений или предоставления доказательств оплаты официально продлили до 30 дней.

Если за этот месяц от должника не поступит ответа, система автоматически передаст дело на принудительное исполнение.

Так что очевидно: если должник не ответит – у него могут появиться дополнительные проблемы.

Судебные решения без подписи

Решения по долгам теперь тоже будет штамповать компьютерная программа.

Если должник промолчал, система в течение 7 дней после крайнего срока сгенерирует решение о взыскании долга и судебных издержек.

Подпись судьи на таком документе больше не нужна – его заверят квалифицированной электронной печатью (в соответствии с европейским регламентом № 910/2014).

Если робот где-то ошибется, исправить это сможет живой судья — либо сам, либо по жалобе участников процесса.

Что будет с уже поданными заявлениями

Все заявления, которые были приняты судами до 30 июня 2026 года включительно, будут досматриваться по старинке, с участием живых людей.