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Без горячей воды на целый день: какие районы Пардаугавы затронут гидравлические испытания 0 374

Наша Латвия
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Rīgas siltums

Во вторник жители ряда районов Пардаугавы останутся без горячей воды. АО «Rīgas siltums» проведет плановые гидравлические испытания тепловых сетей, необходимые для проверки их состояния перед отопительным сезоном.

Гидравлические испытания пройдут в зоне теплоснабжения теплоцентралей «Imanta» и «Zasulauks». На время проверки горячее водоснабжение будет отключено в нескольких районах левобережья Риги.

Отключение затронет Иманту, Золитуде, Ильгюциемс, Гриву, Дзирциемс, Дзегужкалнс, Агенскалнс, Засулаукс, Шампетерис, Калнциемс, Даугавгриву, а также районы улицы Триядибас, бульвара Александра Грина и Ранькя дамбис.

О предстоящем отключении заранее уведомлены владельцы и управляющие домов, которые должны были проинформировать жителей.

Во время гидравлических испытаний специалисты проверяют, выдерживают ли тепловые сети повышенное давление. Такие проверки позволяют заранее обнаружить слабые места и устранить возможные повреждения до начала отопительного сезона.

В целях безопасности перед началом работ теплоноситель охлаждают до температуры около +45 градусов. Поэтому температура горячей воды в домах начнет постепенно снижаться уже вечером накануне испытаний.

Проверку планируется завершить в течение одного дня. Если в ходе испытаний не будут обнаружены повреждения, горячее водоснабжение восстановят уже вечером. Лишь в тех местах, где выявят дефекты тепловых сетей, отключение может продлиться дольше — до окончания ремонтных работ.

АО «Rīgas siltums» напоминает, что во время испытаний вода в системе может иметь зеленоватый оттенок. Это связано с использованием специального безопасного красителя, который помогает быстро обнаружить возможные утечки.

Компания регулярно проводит такие проверки летом, когда отключение горячей воды доставляет меньше неудобств, чем во время отопительного сезона.

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#безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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