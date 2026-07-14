Во вторник жители ряда районов Пардаугавы останутся без горячей воды. АО «Rīgas siltums» проведет плановые гидравлические испытания тепловых сетей, необходимые для проверки их состояния перед отопительным сезоном.

Гидравлические испытания пройдут в зоне теплоснабжения теплоцентралей «Imanta» и «Zasulauks». На время проверки горячее водоснабжение будет отключено в нескольких районах левобережья Риги.

Отключение затронет Иманту, Золитуде, Ильгюциемс, Гриву, Дзирциемс, Дзегужкалнс, Агенскалнс, Засулаукс, Шампетерис, Калнциемс, Даугавгриву, а также районы улицы Триядибас, бульвара Александра Грина и Ранькя дамбис.

О предстоящем отключении заранее уведомлены владельцы и управляющие домов, которые должны были проинформировать жителей.

Во время гидравлических испытаний специалисты проверяют, выдерживают ли тепловые сети повышенное давление. Такие проверки позволяют заранее обнаружить слабые места и устранить возможные повреждения до начала отопительного сезона.

В целях безопасности перед началом работ теплоноситель охлаждают до температуры около +45 градусов. Поэтому температура горячей воды в домах начнет постепенно снижаться уже вечером накануне испытаний.

Проверку планируется завершить в течение одного дня. Если в ходе испытаний не будут обнаружены повреждения, горячее водоснабжение восстановят уже вечером. Лишь в тех местах, где выявят дефекты тепловых сетей, отключение может продлиться дольше — до окончания ремонтных работ.

АО «Rīgas siltums» напоминает, что во время испытаний вода в системе может иметь зеленоватый оттенок. Это связано с использованием специального безопасного красителя, который помогает быстро обнаружить возможные утечки.

Компания регулярно проводит такие проверки летом, когда отключение горячей воды доставляет меньше неудобств, чем во время отопительного сезона.