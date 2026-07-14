С начала года в Детскую клиническую университетскую больницу Латвии после падений с велосипедов, самокатов и других средств передвижения поступили более 1200 детей. Лишь около 40% из них были в защитных шлемах, хотя именно они помогают предотвратить самые тяжелые травмы головы.

В первой половине 2026 года более 1200 детей получили травмы после падений с велосипедов, самокатов и других средств передвижения. При этом защитные шлемы использовали лишь около 40% пострадавших, сообщили агентству LETA в Детской клинической университетской больнице (BKUS).

Всего за первые шесть месяцев года в Центр неотложной медицинской помощи BKUS обратились свыше 35 тысяч пациентов, из которых почти 14 тысяч получили различные травмы. Медики отмечают, что с наступлением теплого сезона резко возрастает число несчастных случаев, связанных с активным отдыхом на улице.

За полгода после велосипедных аварий в больницу поступили более 400 детей, еще около 200 получили травмы при падении с самокатов. Более 250 детей пострадали на батутах, а еще свыше 250 — на качелях и детских игровых площадках.

Главный врач Центра неотложной помощи BKUS Даце Баркевича отмечает, что каждое лето, когда дети проводят больше времени на улице, число подобных травм заметно увеличивается.

По ее словам, во многих случаях последствия могли бы быть значительно менее серьезными или вовсе не возникнуть, если бы дети использовали защитную экипировку.

«Травмы головы могут иметь долгосрочные последствия, поэтому шлем — это не аксессуар, а жизненно важное средство защиты», — подчеркивает врач.

В больнице напоминают, что именно родители формируют у детей привычки безопасного поведения. Недостаточно просто купить шлем и защиту — важно следить, чтобы ребенок надевал их во время каждой поездки.

Согласно действующим в Латвии правилам, велосипедисты и водители электросамокатов обязаны носить защитный шлем до достижения 17-летнего возраста включительно. Однако специалисты по профилактике травматизма рекомендуют пользоваться шлемом всем без исключения, независимо от возраста.

Даце Баркевича советует привлекать ребенка к выбору шлема. Если он нравится внешне, ребенок или подросток будет охотнее пользоваться им каждый день. При этом гораздо важнее правильно подобрать размер и надевать шлем по всем правилам.

Шлем должен располагаться ровно на голове, закрывать лоб, а ремешок под подбородком — быть надежно застегнут и плотно прилегать. Его следует использовать при езде на велосипеде, электросамокате, обычном самокате, роликовых коньках, скейтборде и других аналогичных средствах передвижения.

После сильного удара шлем необходимо заменить, даже если на нем нет видимых повреждений.

Медики также призывают родителей самим всегда надевать шлем во время поездок, подавая детям личный пример. Они напоминают, что многие серьезные травмы происходят совсем рядом с домом, поэтому отказываться от защиты даже во время коротких поездок не стоит.