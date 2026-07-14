Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийские врачи встревожены: сотни детей получили травмы, потому что ездили без шлемов 0 19

Наша Латвия
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мальчик катается на велосипеде без шлема.

С начала года в Детскую клиническую университетскую больницу Латвии после падений с велосипедов, самокатов и других средств передвижения поступили более 1200 детей. Лишь около 40% из них были в защитных шлемах, хотя именно они помогают предотвратить самые тяжелые травмы головы.

В первой половине 2026 года более 1200 детей получили травмы после падений с велосипедов, самокатов и других средств передвижения. При этом защитные шлемы использовали лишь около 40% пострадавших, сообщили агентству LETA в Детской клинической университетской больнице (BKUS).

Всего за первые шесть месяцев года в Центр неотложной медицинской помощи BKUS обратились свыше 35 тысяч пациентов, из которых почти 14 тысяч получили различные травмы. Медики отмечают, что с наступлением теплого сезона резко возрастает число несчастных случаев, связанных с активным отдыхом на улице.

За полгода после велосипедных аварий в больницу поступили более 400 детей, еще около 200 получили травмы при падении с самокатов. Более 250 детей пострадали на батутах, а еще свыше 250 — на качелях и детских игровых площадках.

Главный врач Центра неотложной помощи BKUS Даце Баркевича отмечает, что каждое лето, когда дети проводят больше времени на улице, число подобных травм заметно увеличивается.

По ее словам, во многих случаях последствия могли бы быть значительно менее серьезными или вовсе не возникнуть, если бы дети использовали защитную экипировку.

«Травмы головы могут иметь долгосрочные последствия, поэтому шлем — это не аксессуар, а жизненно важное средство защиты», — подчеркивает врач.

В больнице напоминают, что именно родители формируют у детей привычки безопасного поведения. Недостаточно просто купить шлем и защиту — важно следить, чтобы ребенок надевал их во время каждой поездки.

Согласно действующим в Латвии правилам, велосипедисты и водители электросамокатов обязаны носить защитный шлем до достижения 17-летнего возраста включительно. Однако специалисты по профилактике травматизма рекомендуют пользоваться шлемом всем без исключения, независимо от возраста.

Даце Баркевича советует привлекать ребенка к выбору шлема. Если он нравится внешне, ребенок или подросток будет охотнее пользоваться им каждый день. При этом гораздо важнее правильно подобрать размер и надевать шлем по всем правилам.

Шлем должен располагаться ровно на голове, закрывать лоб, а ремешок под подбородком — быть надежно застегнут и плотно прилегать. Его следует использовать при езде на велосипеде, электросамокате, обычном самокате, роликовых коньках, скейтборде и других аналогичных средствах передвижения.

После сильного удара шлем необходимо заменить, даже если на нем нет видимых повреждений.

Медики также призывают родителей самим всегда надевать шлем во время поездок, подавая детям личный пример. Они напоминают, что многие серьезные травмы происходят совсем рядом с домом, поэтому отказываться от защиты даже во время коротких поездок не стоит.

×
Читайте нас также:
#медицина #безопасность #родители #травмы #профилактика #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Rīgas siltums
Изображение к статье: Проблесковые маячки
Изображение к статье: Босиком по лужам
Изображение к статье: Летние забавы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Нужно ли удалять косточки из вишни при консервации: все за и против
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно поливать патиссоны и кабачки
Дом и сад
Изображение к статье: Как правильно замораживать ягоды: целыми, в виде пюре или в сахарном сиропе
Еда и рецепты
Изображение к статье: Царапины на ламинате
Люблю!
Изображение к статье: Вышел трейлер фильма «Дюна-3»
Культура &
Изображение к статье: Сквиш
Наша Латвия
Изображение к статье: Нужно ли удалять косточки из вишни при консервации: все за и против
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно поливать патиссоны и кабачки
Дом и сад
Изображение к статье: Как правильно замораживать ягоды: целыми, в виде пюре или в сахарном сиропе
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео