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Что думают жители Латвии о настроениях в России? Каждый пятый увидел снижение поддержки войны 2 150

Наша Латвия
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тени людей на улице

Жители Латвии по-разному оценивают влияние украинских ударов по территории России на отношение россиян к войне. Согласно опросу, большинство либо не видит изменений, либо затрудняется дать однозначную оценку.

Успешные удары Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям и другой военной инфраструктуре на территории России и в Крыму все чаще становятся предметом общественных дискуссий. Однако жители Латвии по-разному оценивают, способны ли такие атаки повлиять на отношение российского общества к войне. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные в передаче «900 секунд» (ТВ3).

Согласно исследованию, 20% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет считают, что после украинских ударов поддержка войны среди российского общества снизилась.

При этом 21% опрошенных уверены, что отношение россиян к войне не изменилось.

Еще 8% респондентов полагают, что поддержка войны, развязанной Россией против Украины, наоборот, выросла.

В то же время значительная часть участников исследования не смогла дать определенную оценку. Так, 27% признались, что недостаточно информированы, чтобы судить о ситуации, а еще 24% не дали конкретного ответа.

Таким образом, результаты опроса показывают, что единого мнения по этому вопросу в латвийском обществе нет. Лишь каждый пятый считает, что украинские удары уже повлияли на общественные настроения в России, тогда как большинство либо не видит изменений, либо не готово делать выводы.

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#Украина #война #Крым #Латвия #Россия #политика #опрос
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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