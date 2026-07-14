На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за ограничение использования сирен кортежами государственных должностных лиц в ночное время. Автор инициативы предлагает оставить только проблесковые маячки, если нет реальной угрозы безопасности.

На платформе Manabalss.lv стартовал сбор подписей за ограничение использования специальных звуковых сигналов кортежами государственных должностных лиц в ночные часы.

Автор инициативы Илья Клоченко предлагает установить, что с 23:00 до 7:00 кортежи высокопоставленных чиновников и сопровождающий транспорт должны передвигаться только с включенными проблесковыми маячками. Использование сирен предлагается разрешить лишь в случае реальной угрозы безопасности или другой чрезвычайной ситуации.

По мнению автора, это позволит снизить уровень шума в ночное время, не ставя под угрозу безопасность должностных лиц и других участников дорожного движения. Он отмечает, что при низкой интенсивности движения ночью постоянное использование сирен зачастую не является необходимым.

Предложение касается только кортежей государственных должностных лиц и не распространяется на автомобили экстренных служб, выезжающих на вызовы.

Чтобы инициатива поступила на рассмотрение Сейма, она должна собрать не менее 10 тысяч подписей граждан Латвии.