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День Ризоположения. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 15 июля 2026 года? 0 91

Наша Латвия
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: День Ризоположения

15 июля 2026 года отмечается праздник положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. В народе этот день тесно связан с женщинами. Его называли или Берегиня, или Петрова матка, в честь дня апостола Петра, которого вместе с апостолом Павлом вспоминали 12 июля.

О чем вспоминают в Церкви 15 июля 2026 года

По преданию, ризу девы Марии (верхняя одежда, которую носила сама Богоматерь) чудесным образом обрели в 471 году в Назарете. Тогда приближенные императора Льва Великого — братья по имени Кандид и Гальбий — отправились из Константинополя в паломничество по святым местам Палестины.

Там они попросились на ночлег в дом к старой женщине, жившей неподалеку от Назарета. Она открыла богомольцам свою тайну — в ее семье из поколения в поколение уже несколько столетий передается через женщин риза, которую перед своим успением сняла и подарила их прародительнице сама Божья матерь. Обретение случилось в V веке.

Братья с почестями в специально для нее созданном ковчеге перенесли ризу во Влахерский храм в Константинополе, где уже хранилась писанная рукой евангелиста Луки икона богоматери. Позднее в ковчег положили омофор (платок) и часть пояса Богородицы.

Смысл праздника

В этот день были обретены удивительные артефакты, к которым прикасались руки самой Божией Матери. Через века они пронесли ее тепло и святость.

Традиции богослужения

Служится литургия Богородицы.

Что можно делать 15 июля 2026 года

Принято отправляться в лес.
Прекрасный день для рыбалки.
Чудесный день для того, чтобы открыть сердце любимой.
Прекрасный день для любых очистительных и омолаживающих процедур.
Очень важно закончить в этот день все ранее начатые дела.

Что нельзя делать 15 июля 2026 года

Очень плохо лениться.
Нельзя встревать и затевать конфликты.
Не начинайте переезд.

Интересный факт

Считается, что святой Лука написал с натуры три иконы, изображавшие реальный лик Богоматери. Они носят название Умиление, Одигитрия и Путеводительница. На первых двух Дева Мария изображена с младенцем Иисусом.

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#религия #культура #икона #традиции
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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