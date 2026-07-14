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До +27 градусов и высокий уровень ультрафиолета: какой будет погода в Латвии во вторник 0 147

Наша Латвия
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Летние забавы
ФОТО: pixabay

Во вторник в Латвии станет теплее и солнечнее, хотя в отдельных районах не исключены кратковременные дожди и грозы. При этом днем ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения.

По прогнозам синоптиков, в течение дня облачность постепенно уменьшится, а солнце будет появляться чаще. Однако местами возможны кратковременные осадки, а в отдельных районах — грозы.

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер.

Температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов. В восточных и юго-восточных районах страны будет теплее — до +25...+27 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается. Облаков станет меньше, сохранится слабый или умеренный северный ветер, а температура воздуха днем составит от +21 градуса в северной части города до +24 градусов на юге.

Несмотря на вероятность локальных дождей, в большинстве районов день будет комфортным для отдыха на открытом воздухе. Самая теплая погода ожидается в восточной части Латвии.

Синоптики также предупреждают о высоком уровне ультрафиолетового излучения в солнечные часы. С 11:00 до 16:00 рекомендуется избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами и использовать средства защиты от солнца.

Погодные условия во вторник будет определять восточная периферия антициклона. Атмосферное давление составит от 1016 гектопаскалей в Латгале до 1021 гектопаскаля в Курземе.

Таким образом, после более пасмурной погоды жителей Латвии ждет теплый летний день с большим количеством солнца, хотя в отдельных местах возможны кратковременные дожди.

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#погода #ветер #Латвия #солнце #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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