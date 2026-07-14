В этом году по сравнению с предыдущим учебным годом увеличилось число учащихся основной школы, не сдавших хотя бы один централизованный экзамен, свидетельствуют предварительные результаты.

Число учеников, не сдавших один экзамен, выросло более чем вдвое - с 376 до 818. Количество не сдавших два экзамена увеличилось с 53 до 82.

Минимальный порог на централизованном экзамене по математике не преодолели 750 учеников, или 4,7% всех сдававших. На экзамене по латышскому языку минимальную оценку не получили 150 учеников, или 0,95% сдававших.

В этом году минимальный порог для сдачи централизованных экзаменов в основной школе был повышен с 10% до 15%. Однако даже при сохранении прежнего 10%-го порога число не сдавших экзамены увеличилось бы с 441 до 487.

На экзамене по математике результат ниже 10% показали 314 учеников, еще 436 получили от 10% до 15%. На экзамене по латышскому языку менее 10% набрали 56 учеников, еще 94 получили от 10% до 15%.

В среднем образовании наибольшие трудности и в этом году вызвал экзамен оптимального уровня по математике. Его не сдали 16,44% учащихся, тогда как экзамен по латышскому языку не сдали 0,93%, а по английскому языку - 2,15% сдававших.

В общей сложности минимальный 20%-й порог на экзамене оптимального уровня по математике не преодолел 2591 ученик. Из них 1599 были учащимися 11-х классов и воспитанниками профессиональных учебных заведений, 660 - учащимися 12-х классов программ дистанционного обучения, а 332 - учащимися 12-х классов общеобразовательных средних школ и гимназий.

В этом году впервые обязательным стал один из централизованных экзаменов по естественным наукам для учащихся, не сдавших мониторинговую работу по естественным наукам и не выбравших экзамен высшего уровня. Один из экзаменов по естественным наукам сдавали 4375 учащихся, из которых 124 не преодолели минимальный порог. В их числе 89 учащихся программ дистанционного обучения.

Министр образования и науки Илзе Индриксоне во вторник заявила журналистам, что централизованные экзамены обеспечивают единую и прозрачную оценку знаний учащихся и одновременно являются необходимым условием для продолжения обучения в средней и высшей школе. По ее словам, система экзаменов развивается в правильном направлении, однако необходимо искать решения, чтобы экзамены не становились препятствием для дальнейшего образования и профессионального развития молодежи.

Особое внимание, по мнению Индриксоне, следует уделить выпускникам 9-х классов, не сдавшим централизованные экзамены. Министр считает, что в настоящее время предложение программ профессионального образования для таких молодых людей ограничено, поэтому необходимо расширять возможности получения профессии и снижать риск повторного обучения в том же классе.

В Государственном агентстве развития образования (ГАРО) считают, что результаты централизованных экзаменов этого года свидетельствуют о положительной тенденции. Вместе с тем изменения в результатах экзаменов основной и средней школы в целом статистически незначимы, поэтому говорить о долгосрочных тенденциях пока преждевременно.

В ГАРО особо отметили результаты экзамена по математике в 9-х классах. Хотя число учеников, не достигших минимального порога, увеличилось, выросло и количество учащихся с очень высокими результатами. Благодаря этому средний результат экзамена повысился на один процентный пункт. В агентстве связывают это с более целенаправленной подготовкой школьников к экзаменам.

Оценивая результаты учащихся программ дистанционного обучения, в ГАРО выразили опасения, что в отдельных случаях школьники были недостаточно информированы о порядке проведения или структуре экзаменов. Зафиксированы случаи, когда ученики приходили только на одну часть экзамена или вовсе не являлись на него. Вместе с тем агентство подчеркивает, что эти данные не позволяют делать выводы о низких результатах всех школ дистанционного обучения. Некоторые из них продемонстрировали очень хорошие показатели, поэтому оценивать необходимо работу каждой школы отдельно. Министерство образования и науки в настоящее время разрабатывает более детальные критерии качества и требования к аккредитации программ дистанционного обучения.

Более подробный анализ результатов по типам школ и образовательным программам будет подготовлен осенью, после завершения рассмотрения апелляций. Апелляции по результатам централизованных экзаменов основной школы можно подать до 27 июля, по экзаменам средней школы - до 4 августа.

Сертификаты централизованных экзаменов основной школы выдаются с 26 июня, а сертификаты централизованных экзаменов общего среднего образования доступны с 3 июля.

В этом году в основной школе было проверено 47 647 работ централизованных экзаменов и мониторинговых работ, а в средней школе - 74 646 работ централизованных экзаменов.