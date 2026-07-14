В Риге готовятся к капитальному ремонту Вантового моста стоимостью 70 млн евро. Один из рассматриваемых вариантов предусматривает полное закрытие моста для частных автомобилей во время основных работ, однако окончательное решение пока не принято.

Во время капитального ремонта Вантового моста в Риге движение частного транспорта через него могут полностью запретить. Такой вариант сейчас рассматривают специалисты, чтобы обеспечить безопасность работ, а также сохранить движение общественного транспорта и экстренных служб. Об этом сообщают Новости ТВ3.

Необходимость ремонта обсуждается уже много лет. Техническое состояние моста специалисты оценивают как критическое, а в начале этого года Рижская дума заключила договор на проектирование и проведение работ стоимостью 70 миллионов евро.

В самоуправлении признают, что выполнить столь масштабный ремонт без ограничений движения невозможно. При этом любое сокращение пропускной способности Вантового моста неизбежно увеличит нагрузку на другие переправы через Даугаву, прежде всего на Каменный мост.

Мэр Риги Виестур Клейнбергс сообщил, что этой осенью начнутся подготовительные работы возле опоры моста на Кипсале. Они не должны существенно повлиять на движение транспорта. Основной этап ремонта запланирован на конец следующего года.

По его словам, сейчас наиболее вероятным сценарием считается сохранение движения общественного транспорта и автомобилей экстренных служб при временном запрете проезда для частных машин.

В качестве альтернативы город рассматривает создание временных парковок Park and Ride возле Вантового моста. Предполагается, что водители смогут оставить автомобили рядом с Домом печати, торговым центром Olimpia, выставочным центром на Кипсале, а также, возможно, у торгового центра Spice и на других крупных парковках, после чего продолжат путь на общественном транспорте.

В торговом центре Spice подтвердили, что уже получили предложение о сотрудничестве от Рижской думы. Там заявили, что готовы обсуждать проект, однако сначала намерены оценить возможности своей инфраструктуры.

В то же время идея Park and Ride вызывает сомнения у некоторых экспертов.

Ведущий программы Zebra Паул Тимротс считает, что прежде чем принимать подобные решения, необходимо получить точные данные о транспортных потоках и понять, сколько людей ежедневно пересекают Вантовый мост и с какой целью.

«Park and Ride — это все равно что пытаться пластырем вылечить сломанную ногу. Сначала нужно понять причины проблемы, а уже потом искать решение», — заявил Тимротс.

Позже мэр Риги уточнил, что полное закрытие Вантового моста для частного транспорта пока остается лишь одним из рассматриваемых вариантов. Окончательное решение будет принято после анализа транспортных данных, который планируется завершить осенью.

Ремонт Вантового моста станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет, поэтому выбранная схема организации движения повлияет на ежедневные поездки тысяч жителей Риги.