Мощная гроза, обрушившаяся на Латгале, практически полностью уничтожила веревочный парк «Rāznas priedes» в Резекненском крае. Люди не пострадали, однако восстановить парк до конца нынешнего сезона уже не удастся.

Сильная гроза, прошедшая в воскресенье в Латгале, нанесла серьезный ущерб веревочному парку «Rāznas priedes», расположенному у озера Разнас. Всего за несколько минут стихия повалила деревья, разрушила трассы и повредила имущество. Об этом сообщают Новости ТВ3.

По словам владельцев, наиболее сильный удар пришелся на парк, который работал уже восемь лет и считался одним из популярных мест активного отдыха в регионе.

Во время непогоды рядом с озером находились около 20 человек, поэтому на место были вызваны спасатели. К счастью, никто не пострадал.

«Все произошло очень быстро. На озере были люди на сапбордах, на пляже отдыхали семьи. Мы пытались спасти все, что могли, а о самой трассе в тот момент даже не думали. Лишь спустя несколько минут после окончания бури стало понятно, насколько серьезны разрушения», — рассказала владелица парка Санта Виша-Гайсиня.

По ее словам, избежать более тяжелых последствий помогло то, что сотрудники вовремя прекратили допуск посетителей на веревочные трассы, заметив приближение грозы.

Стихия уничтожила значительную часть инфраструктуры парка, а также повредила два автомобиля.

Владельцы считают, что предупреждение о непогоде поступило слишком поздно.

«Если бы сообщение пришло раньше, мы успели бы переставить машины из-под деревьев. Отец успел перегнать свою машину в поле, а наши автомобили мы уже не смогли спасти — в этот момент муж побежал искать детей», — рассказала хозяйка парка.

Хотя объект был застрахован, владельцы сомневаются, что страховой выплаты хватит на восстановление всего, что создавалось на протяжении многих лет.

По словам Санты Виши-Гайсини, сильнее всего пострадала средняя веревочная трасса, которая практически полностью уничтожена. Детская трасса получила менее серьезные повреждения.

В этом сезоне парк уже не сможет принимать посетителей, однако его владельцы намерены восстановить объект.

Синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии объяснили, что грозовой фронт начал формироваться утром на востоке Латвии, в районе Резекне, а затем сместился на запад и юго-запад.

Первоначально действовало предупреждение желтого уровня, однако по мере усиления грозовых облаков его повысили до оранжевого.

По словам синоптика Кристиана Папса, к концу недели грозы с сильными ливнями вновь могут затронуть территорию Латвии из-за поступления более холодного воздуха и усиления ветра.

Специалисты напоминают, что летом погодная обстановка может меняться очень быстро, поэтому во время неблагоприятных условий важно следить за официальными предупреждениями и своевременно реагировать на них.