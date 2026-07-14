Предварительные результаты централизованных экзаменов показывают, что уровень знаний школьников за год практически не изменился. При этом математика вновь оказалась предметом, с которым выпускники справлялись хуже всего.

В основной школе средние результаты централизованных экзаменов остались близкими к прошлогодним. Об этом свидетельствуют предварительные данные, представленные Министерством образования и науки.

В этом году девятиклассники сдавали экзамены по латышскому языку и математике, а также выполняли мониторинговую работу по одному из иностранных языков. Для успешной сдачи экзамена необходимо было набрать не менее 15%.

Средний результат по латышскому языку составил 56,2%, что на 2,3 процентного пункта ниже, чем год назад. В то же время средний балл по математике вырос до 54,8%, прибавив один процентный пункт.

Несмотря на небольшое улучшение среднего результата, именно математика остается наиболее сложным экзаменом. Минимальный порог по этому предмету не смогли преодолеть 750 учащихся, тогда как по латышскому языку экзамен не сдали 150 школьников. Всего хотя бы один обязательный экзамен не смогли сдать 818 выпускников основной школы.

В средней школе выпускники впервые сдавали пять обязательных централизованных экзаменов: по латышскому языку, иностранному языку, математике, естественным наукам и одному углубленному предмету. Для получения положительной оценки необходимо было набрать не менее 20%.

Лучшие результаты на оптимальном уровне показали экзамены по английскому и латышскому языкам. Средний балл по английскому составил 67,3%, по латышскому — 58,9%.

Самым проблемным предметом вновь оказалась математика. Средний результат экзамена составил 42,4%, а число не преодолевших минимальный порог значительно превысило показатели по другим обязательным предметам.

Экзамен по математике не сдали 2591 учащийся. Из них 1599 — ученики 11-х классов и учащиеся учреждений профессионального образования. Кроме того, минимальный порог не преодолели 660 выпускников дистанционных программ и 332 учащихся общеобразовательных средних школ и гимназий.

При этом на экзаменах высшего уровня положительная динамика наблюдалась сразу по нескольким предметам. Улучшились результаты по латышскому языку и литературе, английскому и немецкому языкам, биологии, физике, химии, истории, социальным наукам, программированию, дизайну и технологиям, а также культуре и искусству.

Впервые обязательным для старшеклассников стал один из экзаменов по естественным наукам на оптимальном уровне. Самый высокий средний результат среди этих предметов показала химия — 53,2%.

Всего в этом году специалисты оценили 47 647 экзаменационных и мониторинговых работ в основной школе и 74 646 централизованных экзаменационных работ в средней школе.

Предварительные итоги показывают, что система экзаменов остается стабильной, однако математика по-прежнему остается главным вызовом для латвийских школьников.