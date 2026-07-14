Опубликован новый мировой рейтинг университетов QS World University Rankings 2027, и результаты вновь оказались не в пользу Латвии. В то время как университеты Эстонии и Литвы укрепляют свои позиции, латвийские вузы по-прежнему заметно отстают.

В рейтинг QS World University Rankings 2027 вошли более 1500 университетов из 106 стран мира. Уже пятнадцатый год подряд его возглавляет Массачусетский технологический институт. Следом расположились Имперский колледж Лондона, Стэнфордский университет, Гарвардский университет и Оксфордский университет.

Для Латвии результаты рейтинга оказались менее оптимистичными. Ни одному латвийскому университету не удалось войти даже в число 750 лучших вузов мира.

Всего в рейтинг включены 13 университетов стран Балтии. Больше всего представителей оказалось у Литвы — шесть, Эстонию представляют четыре вуза, а Латвию — только три.

При этом Латвийский университет бионаук и технологий в этом году выбыл из рейтинга, тогда как Эстонский университет естественных наук, наоборот, впервые вошел в список лучших университетов мира.

Особенно заметно преимущество соседних стран в верхней части рейтинга. Среди университетов Балтии, вошедших в число 700 лучших, оказались четыре вуза — два эстонских и два литовских. Латвийских университетов в этой группе нет.

Лидером среди стран Балтии уже много лет остается Тартуский университет, который в новом рейтинге занимает 367-е место. Несмотря на небольшое снижение по сравнению с прошлым годом, он сохраняет значительный отрыв от остальных университетов региона.

Вторым среди балтийских вузов стал Вильнюсский университет (465-е место), третьим — Таллинский технический университет (600-е место).

Литовские университеты также заметно улучшили свои позиции. Каунасский технологический университет поднялся на 696-е место, а университет Vilnius TECH переместился из группы 851–900 в группу 791–800.

Рейтинг QS оценивает университеты не только по научной деятельности. При составлении списка учитываются академическая репутация, мнение работодателей, цитируемость научных публикаций, уровень международного сотрудничества, доля иностранных студентов и преподавателей, а также востребованность выпускников на рынке труда.

Таким образом, результаты нового рейтинга показывают, что высшее образование в странах Балтии развивается неравномерно. В то чремя как университеты Эстонии и Литвы продолжают укреплять международные позиции, латвийским вузам пока не удается сократить отставание.