Правительство во вторник поддержало поправки к закону, предусматривающие возможность добровольной записи на Службу государственной обороны (VAD) уже с 17-летнего возраста.

Одно из ключевых изменений предусматривает право на предварительную регистрацию и добровольную подачу заявления для 17-летних граждан, которым исполнится 18 лет не позднее чем за шесть месяцев до начала планируемого призыва.

До сих пор молодые люди, достигавшие совершеннолетия незадолго до начала отбора, фактически лишались возможности добровольно записаться на службу и воспользоваться связанными с этим преимуществами. Предполагается, что новый порядок, успешно применяемый и в других странах НАТО, до достижения совершеннолетия не будет налагать на молодых людей никаких юридических обязательств и позволит им лучше планировать свое будущее сразу после окончания средней школы.

Законопроект также предусматривает большую гибкость во время прохождения службы. Добровольцы смогут изменить выбранный вид службы до завершения медицинского освидетельствования. Кроме того, военнослужащие, уже проходящие службу в Земессардзе (Национальной гвардии) или обучающиеся по программе подготовки офицеров запаса для студентов вузов, смогут добровольно перейти на 11-месячную службу в течение первого года обучения.

От службы государственной обороны также будут освобождены земессарги, уже участвовавшие в международных военных операциях, чтобы не призывать военнослужащих, чей уровень подготовки и боевой опыт превышает программу обучения VAD.

Для повышения эффективности службы и снижения юридических рисков предлагается сократить максимальный возраст, до которого можно получить отсрочку по уважительным причинам, с 26 до 24 лет.

Также существенно расширяются социальные гарантии и компенсации, особенно для граждан Латвии, проживающих за рубежом. В дальнейшем им будут компенсироваться транспортные расходы не только при прибытии в Латвию, но и при возвращении в страну проживания после окончания службы. Кроме того, государство оплатит расходы на аренду жилья или гостиницы во время прохождения обязательных медицинских обследований.

Урегулирован и вопрос отпусков для военнослужащих, которые после завершения службы государственной обороны решат продолжить карьеру в профессиональной армии. Время, проведенное на VAD, будет засчитываться в общий стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Министерство обороны сообщает, что молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет уже могут подать заявку на прохождение службы, которая начнется в январе или июле 2027 года.

В 2027 году планируется принять:

до 2800 человек на 11-месячную службу в Национальных вооруженных силах; до 600 человек на пятилетнюю службу в Земессардзе; до 100 человек на пятилетнюю программу подготовки офицеров запаса (в рамках зимнего призыва).

Поправки к закону о Службе государственной обороны еще должны быть рассмотрены и утверждены Сеймом.