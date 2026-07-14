Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ну что, «Милочка»? - В рижском магазине обнаружили латвийскую сметану с русским названием 4 535

Наша Латвия
Дата публикации: 14.07.2026
TV3
Изображение к статье: человек держит упаковку сметаны

Один из зрителей программы "Bez Tabu", выбирая товар, который якобы произведен в Латвии, решил внимательнее изучить упаковку и обратился в передачу, поскольку так и не понял, где на самом деле изготовлен продукт.

"Увидел в магазине такую картину и стало интересно, как это возможно. В магазине Mix Markt на улице Деглава продается сметана с довольно необычным названием - Милочка. Насколько я понимаю, она произведена в Германии на экспорт, но дальше на упаковку наклеена белая этикетка с надписью "Сметана ZELTA 20%", где уже указано, что продукт изготовлен на Jaunpils pienotava в Тукумском крае", - рассказал зритель.

На полке с молочной продукцией журналисты "Bez Tabu" действительно нашли указанную сметану. На упаковке размещено название на русском языке, рядом есть фраза на немецком, однако страной производства указана Латвия.

Скрытой камерой журналисты обратились за объяснениями к продавцу. Та попыталась рассказать, где произведен продукт, и заявила, что страной изготовления является Латвия. Однако кассир категорично ответила, что товар не латвийский.

На упаковке производителем сметаны указана Jaunpils pienotava. Представители предприятия отказались от очного интервью, пояснив, что вопросы, связанные с названием частной торговой марки, концепцией бренда и дизайном упаковки, находятся в компетенции владельца бренда, который расположен в Германии.

"Продукт, изображенный на фотографии, произведен на предприятии Jaunpils pienotava в Латвии. Он выпускается для партнеров в Германии, которые владеют соответствующим брендом и определяют название товара, дизайн упаковки и маркировку. Такая модель сотрудничества не является уникальной - аналогичная продукция под этим брендом производится и в других странах Европейского союза, в том числе в Польше и, возможно, в Литве", - пояснил представитель Jaunpils pienotava Янис Бертулсонс.

Сметана оказалась не единственным товаром в магазине, происхождение которого невозможно сразу понять по упаковке. Кроме того, магазин не скрывает, что продает продукцию, импортированную из России.

×
Читайте нас также:
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
7
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Медсестра
Изображение к статье: Министр сообщения Рихард Козловскис
Изображение к статье: контейнеры для био мусора
Изображение к статье: Украинские дети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Предприниматели дискутируют
Бизнес
Изображение к статье: железнодорожный мост в Риге
ЧП и криминал
Изображение к статье: Коллаж о запрете вещания на русском
Политика
7
Изображение к статье: люди купаются в море
Наша Латвия
Изображение к статье: Радиоприемник
Политика
2
Изображение к статье: Виктория Исакова и Юрий Мороз.
Люблю!
Изображение к статье: Предприниматели дискутируют
Бизнес
Изображение к статье: железнодорожный мост в Риге
ЧП и криминал
Изображение к статье: Коллаж о запрете вещания на русском
Политика
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео