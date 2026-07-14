Один из зрителей программы "Bez Tabu", выбирая товар, который якобы произведен в Латвии, решил внимательнее изучить упаковку и обратился в передачу, поскольку так и не понял, где на самом деле изготовлен продукт.

"Увидел в магазине такую картину и стало интересно, как это возможно. В магазине Mix Markt на улице Деглава продается сметана с довольно необычным названием - Милочка. Насколько я понимаю, она произведена в Германии на экспорт, но дальше на упаковку наклеена белая этикетка с надписью "Сметана ZELTA 20%", где уже указано, что продукт изготовлен на Jaunpils pienotava в Тукумском крае", - рассказал зритель.

На полке с молочной продукцией журналисты "Bez Tabu" действительно нашли указанную сметану. На упаковке размещено название на русском языке, рядом есть фраза на немецком, однако страной производства указана Латвия.

Скрытой камерой журналисты обратились за объяснениями к продавцу. Та попыталась рассказать, где произведен продукт, и заявила, что страной изготовления является Латвия. Однако кассир категорично ответила, что товар не латвийский.

На упаковке производителем сметаны указана Jaunpils pienotava. Представители предприятия отказались от очного интервью, пояснив, что вопросы, связанные с названием частной торговой марки, концепцией бренда и дизайном упаковки, находятся в компетенции владельца бренда, который расположен в Германии.

"Продукт, изображенный на фотографии, произведен на предприятии Jaunpils pienotava в Латвии. Он выпускается для партнеров в Германии, которые владеют соответствующим брендом и определяют название товара, дизайн упаковки и маркировку. Такая модель сотрудничества не является уникальной - аналогичная продукция под этим брендом производится и в других странах Европейского союза, в том числе в Польше и, возможно, в Литве", - пояснил представитель Jaunpils pienotava Янис Бертулсонс.

Сметана оказалась не единственным товаром в магазине, происхождение которого невозможно сразу понять по упаковке. Кроме того, магазин не скрывает, что продает продукцию, импортированную из России.