Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обычный сквиш едва не покалечил ребенка: почему его нельзя оставлять в машине 0 61

Наша Латвия
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сквиш

На фоне аномальной жары в Европе специалисты предупреждают родителей о неожиданной опасности. Популярные игрушки-антистресс — сквиши — могут стать причиной серьезных ожогов, если оставить их в раскаленном автомобиле. В Великобритании 13-летняя девочка пострадала после того, как нагревшаяся игрушка лопнула у нее в руках.

Этим летом Европа столкнулась с рекордной жарой. В некоторых странах температура воздуха поднималась до +45 градусов. По данным европейских СМИ, аномальная жара уже связывается с тысячами смертей.

В таких условиях специалисты призывают особенно внимательно относиться к предметам, оставленным в припаркованных автомобилях. Перегрев может привести к взрыву мобильных телефонов, ноутбуков, электронных сигарет, пауэрбанков, а также аэрозольных баллончиков с лаком для волос, сухим шампунем или краской.

Однако опасность может представлять и вещь, которую многие считают совершенно безобидной, — детская игрушка-антистресс сквиш.

Сквиши изготавливают из мягкого эластичного материала и заполняют специальным гелем, благодаря которому игрушка легко сжимается и быстро возвращает первоначальную форму. Однако при сильном нагреве гель внутри игрушки может сильно нагреться и при повреждении оболочки стать причиной ожогов.

Именно это произошло в Великобритании с 13-летней Крислин. После того как семья села в автомобиль, долго простоявший на солнце, девочка взяла лежавший на заднем сиденье сквиш. В этот момент игрушка неожиданно лопнула, а горячий липкий гель попал ей на открытые ноги.

skvish4.jpg skvish_11.jpg

Подросток закричала от боли. Брат попытался смыть гель водой из шланга, однако вещество настолько прилипло к коже, что удалить его сразу не удалось.

Эксперты напоминают, что в жаркую погоду температура внутри закрытого автомобиля всего за несколько десятков минут может превысить 60–70 градусов. Поэтому в салоне не рекомендуется оставлять не только электронику и аэрозоли, но и игрушки, содержащие гель или другие вещества, которые при сильном нагреве могут лопнуть и стать причиной ожогов.

×
Читайте нас также:
#безопасность #профилактика #жара #дети #игрушки
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Rīgas siltums
Изображение к статье: Проблесковые маячки
Изображение к статье: Босиком по лужам
Изображение к статье: Летние забавы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как правильно поливать патиссоны и кабачки
Дом и сад
Изображение к статье: Мальчик катается на велосипеде без шлема.
Наша Латвия
Изображение к статье: Как правильно замораживать ягоды: целыми, в виде пюре или в сахарном сиропе
Еда и рецепты
Изображение к статье: Царапины на ламинате
Люблю!
Изображение к статье: Вышел трейлер фильма «Дюна-3»
Культура &
Изображение к статье: Вантовый мост
Наша Латвия
Изображение к статье: Как правильно поливать патиссоны и кабачки
Дом и сад
Изображение к статье: Мальчик катается на велосипеде без шлема.
Наша Латвия
Изображение к статье: Как правильно замораживать ягоды: целыми, в виде пюре или в сахарном сиропе
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео