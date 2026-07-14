На фоне аномальной жары в Европе специалисты предупреждают родителей о неожиданной опасности. Популярные игрушки-антистресс — сквиши — могут стать причиной серьезных ожогов, если оставить их в раскаленном автомобиле. В Великобритании 13-летняя девочка пострадала после того, как нагревшаяся игрушка лопнула у нее в руках.

Этим летом Европа столкнулась с рекордной жарой. В некоторых странах температура воздуха поднималась до +45 градусов. По данным европейских СМИ, аномальная жара уже связывается с тысячами смертей.

В таких условиях специалисты призывают особенно внимательно относиться к предметам, оставленным в припаркованных автомобилях. Перегрев может привести к взрыву мобильных телефонов, ноутбуков, электронных сигарет, пауэрбанков, а также аэрозольных баллончиков с лаком для волос, сухим шампунем или краской.

Однако опасность может представлять и вещь, которую многие считают совершенно безобидной, — детская игрушка-антистресс сквиш.

Сквиши изготавливают из мягкого эластичного материала и заполняют специальным гелем, благодаря которому игрушка легко сжимается и быстро возвращает первоначальную форму. Однако при сильном нагреве гель внутри игрушки может сильно нагреться и при повреждении оболочки стать причиной ожогов.

Именно это произошло в Великобритании с 13-летней Крислин. После того как семья села в автомобиль, долго простоявший на солнце, девочка взяла лежавший на заднем сиденье сквиш. В этот момент игрушка неожиданно лопнула, а горячий липкий гель попал ей на открытые ноги.

Подросток закричала от боли. Брат попытался смыть гель водой из шланга, однако вещество настолько прилипло к коже, что удалить его сразу не удалось.

Эксперты напоминают, что в жаркую погоду температура внутри закрытого автомобиля всего за несколько десятков минут может превысить 60–70 градусов. Поэтому в салоне не рекомендуется оставлять не только электронику и аэрозоли, но и игрушки, содержащие гель или другие вещества, которые при сильном нагреве могут лопнуть и стать причиной ожогов.