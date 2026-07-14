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Почти в три раза больше дождей: каким оказалось начало июля в Латвии 0 40

Наша Латвия
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Босиком по лужам

Первые десять дней июля принесли Латвии прохладную и необычно дождливую погоду. По данным синоптиков, осадков за этот период выпало почти в три раза больше климатической нормы.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщает, что средняя температура воздуха в первой декаде июля составила +16,1 градуса — это на один градус ниже среднего показателя за 1991–2020 годы.

Самая низкая температура была зарегистрирована 7 июля в Елгавском крае, где столбики термометров опустились до +7,9 градуса. Самым теплым днем стало 1 июля: в Даугавпилсе воздух прогрелся до +28 градусов.

Главной особенностью начала месяца стали обильные осадки. В среднем по стране за первые десять дней июля выпало 65,9 миллиметра дождя — это 289% климатической нормы для этого периода.

Наиболее дождливым оказался Вентспилс, где выпало 112,8 миллиметра осадков — примерно в шесть раз больше обычного. Самым сухим городом стал Резекне: здесь зарегистрировали лишь 15,7 миллиметра осадков. Это была единственная станция наблюдений в Латвии, где количество дождей оказалось ниже нормы.

Такая разница показывает, насколько неравномерно распределялись осадки по территории страны. Пока одни регионы сталкивались с продолжительными дождями, в других погодные условия были значительно ближе к обычным.

Показатели увлажнения почвы в большинстве районов страны оставались в пределах нормы. Исключением стала Курземе, где условия оценивались как умеренно влажные или очень влажные, а в Вентспилсе синоптики зафиксировали экстремальную влажность.

Средняя относительная влажность воздуха в первой декаде июля составила 82%. Самый сухой воздух наблюдался в Риге (77%), а наиболее высокая влажность — в Руцаве и Салдусе (85%).

Самые сильные порывы ветра за этот период были зарегистрированы 6 июля в Лиепае, где их скорость достигала 23,2 метра в секунду.

Таким образом, начало июля в Латвии оказалось заметно прохладнее и значительно влажнее обычного, а главным погодным явлением первых дней месяца стали затяжные и местами очень сильные дожди.

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#климат #погода #Латвия #дождь #аномалия #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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