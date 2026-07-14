После трагедии в Детской клинической университетской больнице (BKUS), где из-за ошибки с медикаментами погиб ребёнок, в социальных сетях продолжается обсуждение вопроса ответственности — должна ли отвечать только медсестра или необходимо оценить проблемы всей системы здравоохранения.

В социальных сетях набирает обсуждение публикация жительницы Латвии о трагедии в Детской клинической университетской больнице Латвии (BKUS), пишет портал Nasha.

Автор публикации также выразила уважение всем медицинским работникам, которые ежедневно выполняют сложную и ответственную работу, и подчеркнула, что за медицинской формой всегда стоит человек со своими переживаниями и жизнью. При этом она отдельно отметила, что сочувствие к медработнику не уменьшает боли семьи ребёнка, потеря которого стала причиной этой трагедии. По её словам, необходимо одновременно поддержать пострадавших и разобраться в причинах, которые могут привести к подобным случаям в будущем.

«Мне невыразимо жаль ребёнка и его семью. Ничто не сможет уменьшить эту потерю. Но я не могу присоединиться к тем, кто считает, что единственное решение — отправить медсестру в тюрьму», — написала она. По словам автора, необходимо рассматривать ситуацию шире и обратить внимание на условия, в которых работают медицинские сотрудники.

Она рассказала, что её мама более 20 лет работает медиком, и ей приходилось видеть, насколько тяжёлой может быть эта профессия.

«Я видела, как она работала по две смены подряд, а затем весь следующий день от всего сердца помогала людям. Такая нагрузка не является нормальной ни для одного человека», — отметила девушка. По её мнению, если в системе здравоохранения сотрудники регулярно работают сверхурочно, находятся в состоянии постоянной усталости и несут огромную ответственность, риск ошибок неизбежно возрастает.

При этом автор подчеркнула, что это не оправдывает допущенную ошибку и не отменяет ответственности, однако, по её мнению, важно задать вопрос: почему медицинские работники оказываются в условиях, которые повышают вероятность подобных ситуаций.

«Если мы накажем только одного человека, но ничего не изменим в системе, защитит ли это следующих пациентов? Я думаю, что нет», — написала она. Пользовательница считает, что безопасность пациентов зависит не только от личной ответственности сотрудников, но и от достаточного количества персонала, разумного графика работы, поддержки и чётких рабочих процессов.

«Я защищаю не ошибку. Я защищаю идею, что нужно найти и устранить её причины, чтобы такие трагедии больше не повторялись», — подчеркнула она.

В комментариях многие поддержали эту позицию. Пользователи отметили, что проблема профессионального выгорания среди медиков часто остаётся без должного внимания.

Многие пользователи считают, что ответственность должна лежать не только на одном медицинском работнике, но и на самой больнице.

«Больница отвечает за происходящие в ней процессы, внутренние механизмы контроля, управление рисками и результаты. Надеюсь, что ситуация была проанализирована, а также были пересмотрены внутренние правила и нагрузка на сотрудников, чтобы вероятность подобных ошибок в будущем была меньше», — написала одна из участниц обсуждения.

Другие комментаторы отметили, что в разных странах подобные случаи рассматриваются иначе. Одна из пользовательниц, работающая в норвежской клинике, заявила, что там подобную ситуацию решали бы с акцентом на выявление недостатков системы.

«Посадить человека в тюрьму, когда в системе есть недоработки, — неадекватное решение. Что именно это изменит?» — написала она.

В комментариях также подняли вопрос условий труда медицинских работников. Пользователи указали на низкие зарплаты, переработки, ночные смены и нехватку персонала.

«Медсёстры годами работают с огромной нагрузкой, часто на нескольких ставках или в нескольких местах, чтобы нормально зарабатывать. Каждый год появляются новости о том, что медики перегружены», — отметил один из участников обсуждения.

Некоторые пользователи считают, что подобные трагедии должны стать поводом для анализа работы больниц и государственных структур, а не только для поиска одного виновного.

При этом часть комментаторов подчеркнула, что окончательное решение о наказании должна принимать только судебная система, а также призвала учитывать боль семьи погибшего ребёнка.

«Если поставить себя на место родителей ребёнка, всё выглядит совсем иначе. Это очень тяжёлая ситуация», — написала одна из участниц дискуссии.

Как ранее сообщал Bb.lv, в Детской клинической университетской больнице (BKUS) из-за ошибки при подготовке медикаментов погибла малолетняя пациентка. По версии прокуратуры, медсестра вместо раствора бикарбоната натрия подготовила раствор хлорида калия, который был введён ребёнку, что привело к необратимой остановке сердца.

Медсестра признала свою вину, выразила сожаление и принесла извинения семье погибшей. Её защита также указала на необходимость оценить организацию работы и систему хранения медикаментов в больницах. Дело в дальнейшем будет рассматриваться в закрытом режиме.