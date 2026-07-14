В Вецриге планируют заменить историческую брусчатку за 12 миллионов евро. Предприниматели поддерживают благоустройство, но опасаются, что затянувшийся ремонт может отпугнуть туристов и оставить кафе и магазины без клиентов.

Замена исторической брусчатки в Вецриге станет важным проектом по сохранению культурного наследия, однако его реализация не должна нанести ущерб местному бизнесу. К такому выводу пришли участники программы TV24 «Preses klubs».

Культуролог Даце Мицане-Залите напомнила, что старинная гранитная брусчатка является частью исторического облика Риги и заслуживает сохранения.

В то же время представители бизнеса считают, что работы необходимо тщательно спланировать. Руководитель по стратегическому развитию LAT Defence Эрик Пуле отметил, что вместе с заменой покрытия следует обновить и подземные коммуникации, а также предусмотреть поддержку предпринимателей, если из-за ремонта они потеряют часть клиентов.

Член правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Лиелпетерис подчеркнул, что ремонт нужно проводить поэтапно, не перекрывая полностью улицы. Иначе доступ к кафе, магазинам и гостиницам будет затруднен, что негативно скажется на туристическом потоке и выручке бизнеса.

Эксперты поддерживают обновление Старой Риги, однако считают, что успех проекта будет зависеть от грамотной организации работ. Главная задача — сохранить исторический центр и при этом не поставить под угрозу работу расположенных в нем предприятий.