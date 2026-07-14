Министерство сообщения привлекло независимого юридического консультанта в рамках процесса совершенствования модели деятельности латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", сообщили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что юридическая экспертиза необходима для оценки правовых аспектов совершенствования деятельности компании, выработки возможных решений и обеспечения соответствия дальнейших решений интересам государства.

Министр сообщения Рихард Козловскис подчеркнул, что качественная юридическая поддержка является важной предпосылкой для принятия юридически обоснованных решений, отвечающих интересам государства, снижения возможных рисков и эффективного продвижения процесса.

Правительство рассмотрело этот вопрос во вторник в закрытой части заседания. Проект распоряжения касался выделения средств из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи".

В министерстве не раскрыли информацию о привлеченном консультанте и размере выделенного финансирования, поскольку проект распоряжения имеет статус документа ограниченного доступа.

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