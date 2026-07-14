Лиепна в Алуксненском крае, расположенная примерно в 10 километрах от российской границы, уже почти три года является местом размещения центра для соискателей убежища. После недавних полицейских проверок для его жителей были введены более строгие ограничения — ножи теперь выдают только во время приготовления пищи. В настоящее время в центре находятся 100 соискателей убежища, сообщает Латвийское телевидение.

Съемочная группа Латвийского телевидения прибыла в центр размещения соискателей убежища «Лиепна» чуть позже 11 часов утра. В коридорах еще было тихо, так как часть жильцов спала, и лишь несколько человек были заняты на кухне. Али (имя изменено) из Судана рассказал, что незаконно пересек границу в Литве и уже два месяца находится в центре в Лиепне.

«Здесь хорошо, никаких проблем нет. Правда, это место находится далеко от центра. Вокруг много деревьев, почти как в лесу. Но в целом все хорошо. Что касается еды, нам выделяют деньги, но их очень мало. На них можно купить что-то дополнительно, однако этой суммы недостаточно. Никто здесь не делает нам ничего плохого. Раньше, когда нас задерживали, полиция могла применять к нам насилие, но сейчас здесь все хорошо», — рассказывает Али.

Во время разговора к Али подошел охранник центра и напомнил, что после приготовления еды нож необходимо вернуть сотрудникам. Такой порядок был введен после полицейской проверки, проведенной 2 июля.

«После проведенных рейдов и в сотрудничестве с Государственной полицией, когда был изъят 31 нож, мы ввели более строгий порядок.

Мы контролируем выдачу ножей во время приготовления пищи, а затем ножи возвращаются сотрудникам», — рассказала руководитель центра Лорета Яргане.

Яргане отметила, что серьезных конфликтов до сих пор не зафиксировано. Иногда возникают бытовые разногласия по поводу порядка и чистоты.

«Чтобы избежать ненужных споров, мы стараемся размещать соискателей убежища по национальному признаку.

В меньших комнатах предусмотрено по десять мест, а в самой большой комнате могут одновременно проживать 18 человек», — рассказала Яргане.

Мнения местных жителей о соискателях убежища разделились. Один из жителей Лиепны, не пожелавший говорить перед камерой, рассказал, что иногда раскидывают мусор, а летом с огородов пропадают помидоры или огурцы. Другие опрошенные местные жители отметили, что соискатели убежища им не мешают.

Владелица магазина Ирена довольна, говоря, что жители центра стали хорошим стимулом для местной экономики.

«Совершенно никаких опасений они не вызывают. Даже зимой, когда темно и приходится работать вечером, ничего такого не было.

А те ножи, которые там показывали на фотографиях, — это ведь и не ножи вовсе, а какие-то… Ну, за все эти три года здесь действительно ничего такого не было».

В настоящее время в центре в Лиепне находятся 100 соискателей убежища, главным образом из Бангладеш, Афганистана и Эфиопии. Общая вместимость центра составляет 250 мест.