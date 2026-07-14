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Сколько стоит построить бомбоубежище в Латвии? 0 234

Наша Латвия
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бомбоубежище

Дума Даугавпилса критически оценивает возможности самоуправлений реализовать проекты обустройства убежищ.

Программа не может быть реализована, поскольку предусмотренное финансирование составляет 42 000 евро на один объект. За такую сумму можно разработать только проектную документацию, а итоговая сумма в три-четыре раза больше, учитывая нормативы, которые должны выполнить строители.

Поэтому в думе сомневаются, что при такой государственной поддержке самоуправления смогут позволить себе реализовать проекты убежищ.

Как сообщалось, Даугавпилсское самоуправление повторно объявило закупку на приспособление объектов для нужд гражданской обороны.

Согласно информации на сайте Бюро по надзору за закупками, на первую закупку не было подано ни одного предложения. Закупка предусматривает разработку строительной документации, выполнение строительных работ и авторский надзор для обустройства в существующих зданиях убежищ третьей категории, которые предусмотрены для защиты от ударной волны и осколков от взрывов.

Общие затраты на проект предусмотрены в размере 458 129 евро, в том числе 389 410 евро составит финансирование Европейского фонда регионального развития, а 68 719 евро - средства Даугавпилсского самоуправления. Проект планируется реализовать до конца января 2028 года.

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#финансы #строительство #закупки #гражданская оборона #Даугавпилс #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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