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В Латвии увеличивают поддержку украинцев: на что направят почти 330 тысяч евро 2 132

Наша Латвия
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украинские дети
ФОТО: LETA

Правительство Латвии приняло решение направить почти 330 тысяч евро на продолжение поддержки украинских студентов, а также детей и подростков, обучающихся в латвийских школах. Средства пойдут на стипендии, изучение латышского языка и помощь в адаптации.

Правительство Латвии во вторник одобрило выделение дополнительных 329 870 евро для продолжения поддержки украинских студентов и школьников, находящихся в стране. Финансирование рассчитано до конца 2026 года.

По данным Министерства образования и науки, в латвийских вузах сейчас обучаются 336 студентов из Украины, из которых 185 имеют статус гражданских лиц, получивших защиту в Латвии. Ожидается, что до конца года стипендии понадобятся примерно 150 студентам. На эти цели из государственной программы поддержки гражданского населения Украины будет выделено до 147 тысяч евро.

Государственная помощь предназначена для тех украинских студентов, которые не могут получать финансирование по программе Erasmus+. В министерстве подчеркивают, что это позволит молодежи продолжить обучение и снизить последствия войны для получения образования и дальнейшего трудоустройства.

Еще 182 450 евро направят на поддержку украинских детей и подростков, обучающихся в латвийских школах. Деньги будут использованы для проведения дополнительных консультаций по учебным предметам, работы психологов, педагогов поддержки и наставников, а также для изучения латышского языка и более успешной интеграции детей в школьную среду и общество.

В Министерстве образования отмечают, что действующего финансирования зачастую недостаточно, особенно когда речь идет о психологической поддержке и долгосрочном сопровождении учащихся. Поэтому помощь по-прежнему будет организовываться через самоуправления, которые смогут самостоятельно определять объем и форму поддержки с учетом потребностей каждого ребенка.

Финансирование для муниципалитетов будет рассчитываться из расчета 50 евро на каждого украинского ребенка, зарегистрированного в соответствующем самоуправлении. Какие именно меры поддержки будут применяться, местные власти определят совместно с образовательными учреждениями.

По состоянию на март 2026 года в школах Латвии обучались 3649 украинских детей и подростков, имеющих статус гражданских лиц. Новое финансирование позволит сохранить программы поддержки до конца года и продолжить помощь в обучении и адаптации украинских школьников и студентов.

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#образование #Украина #Латвия #язык #студенты #интеграция #поддержка #стипендии #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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