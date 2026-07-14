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В Латвии запретят книги из России и Белоруссии. Ничего не напоминает? 6 1375

Наша Латвия
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Российские книги под запретом

Во вторник правительство одобрило разработанный Министерством иностранных дел (МИД) законопроект, который предусматривает введение национального запрета на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения.

Поправки, которые нацелены на ослабление экономических связей Латвии с обеими странами, планируется включить в закон о поддержке гражданского населения Украины.

Законопроект разработан по поручению Кабинета министров и предусматривает запрет на импорт в Латвию книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви, страной происхождения которых являются Россия или Беларусь.

Запрет будет распространяться как на прямой импорт этих товаров из России и Беларуси, так и на импорт из других третьих стран. В свою очередь транзит через территорию Латвии в другие страны ЕС ограничен не будет.

Как отмечает МИД, цель законопроекта - уменьшить возможности стран-агрессоров получать доходы от экспорта и укрепить национальную безопасность Латвии. Одновременно он станет дополнением к уже введенным ЕС санкциям и торговым ограничениям против России и Беларуси.

Согласно аннотации к законопроекту, с 2022 года импорт Латвии из России и Беларуси сократился на 91%. Если в 2022 году стоимость импорта превышала 2,1 млрд евро, то в 2023 году она составила 193 млн евро, или 0,8% общей стоимости импорта Латвии.

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#импорт #МИД #санкции #торговля #Латвия #безопасность #экономика #Беларусь #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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