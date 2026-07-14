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В популярном в Латвии курином филе обнаружена сальмонелла 0 577

Наша Латвия
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не все куриное филе одинаково полезно

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии нашла очередную небезопасную продукцию.

На этот раз сальмонелла Infantis была обнаружена в польской курятине, а именно: в фарше из куриного филе и в куриных окорочках без кожи, отделенных от кости. Как известно, эта продукция в нашей стране пользуется устойчивым спросом.

Хорошая новость в том, что у этой продукции закончился срок годности и, соответственно, она должна быть не доступна в продаже. Но проверить свой холодильник-морозильник не помешает.

Аналогичная ситуация констатирована и с замороженными окорочками бройлеров производства Словакии - сальмонелла и снова, к счастью, истекший срок годности.

А вот 2,5 кг небезопасной приправы для плова из Узбекистана уничтожили прямо на латвийской границе - в ее составе был обнаружен Sudan - запрещенный в странах ЕС краситель для пищевых продуктов.

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#пищевые добавки
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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