На этот раз сальмонелла Infantis была обнаружена в польской курятине, а именно: в фарше из куриного филе и в куриных окорочках без кожи, отделенных от кости. Как известно, эта продукция в нашей стране пользуется устойчивым спросом.

Хорошая новость в том, что у этой продукции закончился срок годности и, соответственно, она должна быть не доступна в продаже. Но проверить свой холодильник-морозильник не помешает.

Аналогичная ситуация констатирована и с замороженными окорочками бройлеров производства Словакии - сальмонелла и снова, к счастью, истекший срок годности.

А вот 2,5 кг небезопасной приправы для плова из Узбекистана уничтожили прямо на латвийской границе - в ее составе был обнаружен Sudan - запрещенный в странах ЕС краситель для пищевых продуктов.