В среду в Латвии будет преимущественно солнечная погода, без осадков, прогнозируют синоптики.

Как ночью, так и днем на большей части страны ожидается небольшая облачность. Ночью и в ранние утренние часы местами образуется туман.

Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер, минимальная температура воздуха на восходе солнца составит +11...+16 градусов, на побережье Рижского залива местами - до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов.

В Риге 15 июля будет сухо и солнечно, ветер - северный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +16...+18 градусов, максимальная температура днем ожидается от +21 градуса на пляжах у моря до +24 градусов на юге города.