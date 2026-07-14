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В среду синоптики прогнозируют погоду повеселее 0 377

Наша Латвия
Дата публикации: 14.07.2026
LETA
Изображение к статье: люди купаются в море

В среду в Латвии будет преимущественно солнечная погода, без осадков, прогнозируют синоптики.

Как ночью, так и днем на большей части страны ожидается небольшая облачность. Ночью и в ранние утренние часы местами образуется туман.

Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер, минимальная температура воздуха на восходе солнца составит +11...+16 градусов, на побережье Рижского залива местами - до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов.

В Риге 15 июля будет сухо и солнечно, ветер - северный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +16...+18 градусов, максимальная температура днем ожидается от +21 градуса на пляжах у моря до +24 градусов на юге города.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #температура #туман
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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