Министерство образования и науки рассматривает возможность отказаться от обязательных экзаменов высшего уровня в средней школе. Поводом стали небольшое число участников таких экзаменов и их ограниченное влияние на поступление в вузы.

Министр образования и науки Илзе Индриксоне сообщила, что в министерстве уже началось обсуждение возможных изменений в системе централизованных экзаменов для старшей школы.

По ее словам, некоторые экзамены высшего уровня после освоения углубленных курсов ежегодно выбирает лишь небольшое количество учащихся. Кроме того, при поступлении в большинство латвийских вузов решающее значение имеют результаты обязательных централизованных экзаменов, а не оценки по отдельным углубленным предметам.

Именно поэтому, считает министр, необходимо оценить, сохраняет ли обязательная сдача экзаменов высшего уровня свою практическую необходимость.

Для нынешних школьников никаких изменений пока не произошло. Вопрос находится только на стадии обсуждения, и окончательное решение Министерство образования и науки еще не приняло.

Индриксоне также положительно оценила уже проведенную реформу, в рамках которой было сокращено число обязательных экзаменов в средней школе. По ее мнению, отказ от большого количества экзаменов оказался оправданным решением.

Заявление министра прозвучало в день, когда Министерство образования и науки представляет предварительные итоги централизованных экзаменов этого года.

Сертификаты с результатами централизованных экзаменов выпускники основной школы получают с 26 июня, а выпускники средней школы — с 3 июля.

В этом году специалисты проверили 47 647 экзаменационных и мониторинговых работ по программам основного образования и 74 646 экзаменационных работ по программам общего среднего образования.

Обсуждение возможного отказа от экзаменов высшего уровня станет частью дальнейшей оценки эффективности нынешней модели выпускных экзаменов в латвийских школах.