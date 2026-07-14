Вероятно, вы уже получали письмо по этому поводу от своего домуправа. - С 17 июля плата за вывоз мусора для жителей Риги снизится примерно на 1,5%. Изменения связаны со снижением тарифа на прием пригодных для переработки биологических отходов на полигоне Getliņi EKO в Рижском регионе - вместо прежних 91 евро за тонну он составит 67,50 евро за тонну.

Но сделано это нашими "мусорными баронами" не от доброты душевной - закон об обращении с отходами предусматривает, что плата за утилизацию биоразлагаемых отходов должна составлять 60% от платы за вывоз несортированных бытовых отходов. Поэтому изменения затронут обе услуги - дешевле станет как вывоз биоразлагаемых отходов, так и несортированного бытового мусора.

Плата за вывоз бытовых отходов включает расходы обслуживающих компаний и тариф Getliņi EKO на обработку мусора. В результате стоимость услуг снизится примерно на 1,5% во всех зонах вывоза отходов в Риге. Немного, но спасибо, что не вырастет.

В первой зоне плата за вывоз несортированных бытовых отходов с НДС снизится с 33,84 до 33,41 евро, а за биоотходы - с 20,30 до 20,05 евро. Во второй зоне тариф на несортированные отходы уменьшится с 34,18 до 33,76 евро, на биоотходы - с 20,51 до 20,26 евро. В третьей зоне стоимость снизится с 30,37 до 29,89 евро и с 18,22 до 17,93 евро соответственно. В четвертой зоне плата за несортированные отходы уменьшится с 33,15 до 32,73 евро, а за биоотходы - с 19,89 до 19,64 евро.

Рижское самоуправление напоминает, что дополнительно сократить расходы на вывоз несортированного мусора можно благодаря его сортировке. В Риге продолжается развитие доступной инфраструктуры, позволяющей отдельно сдавать упаковку, стеклянную тару, текстиль, электротехнику и другие виды отходов, прием которых осуществляется бесплатно.