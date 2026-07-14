Латвия и в дальнейшем будет сталкиваться с последствиями старения населения, свидетельствует новейший доклад Европейская комиссия о демографических изменениях в Европейский союз.

Уже сейчас Латвия входит в число стран ЕС с самым высоким медианным возрастом населения. В 2025 году он составлял около 44 лет, что выше, чем в 2015 году. Это относит Латвию к странам ЕС с более возрастной структурой населения.

Одновременно ожидается рост продолжительности жизни. У женщин ожидаемая продолжительность жизни, достигавшая примерно 80 лет в 2025 году, к концу века может превысить 90 лет. Для мужчин также прогнозируется значительный рост — примерно с 70 до 85 лет к 2100 году .

Сокращение численности населения продолжится. Если в начале 2025 года в стране оставалось около 1,86 млн жителей, то к 2050 году их число может сократиться до примерно 1,53 млн, а к 2100 году — до около 1,23 млн человек. Это в два с лишним раза меньше, чем на пике – в момент развала СССР.

Прогнозы показывают, что уровень рождаемости в Латвии сейчас является одним из самых низких в ЕС. Суммарный коэффициент рождаемости в 2025 году составляет около 1,14 ребёнка на женщину. К 2100 году прогнозируется рост примерно до 1,55 ребёнка на женщину.

Доля жителей, родившихся за рубежом, в Латвии ниже, чем во многих странах Западной Европы. По сравнению с такими странами, как Люксембург, Мальта или Кипр, где родившиеся за границей составляют значительную часть населения, в Латвии этот показатель умеренный и находится ниже уровня лидеров ЕС.

В докладе Еврокомиссии подчёркивается, что численность населения ЕС сократится с нынешних 450,6 млн человек до примерно 445 млн к 2050 году, а к 2100 году — до 398,8 млн. При этом ожидается, что люди будут жить дольше, чем раньше.