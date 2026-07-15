16-летняя девушка из Земгале вместе с 17-летней подругой после знакомства с мужчиной в Риге ночью вылетела через Франкфурт в Португалию. Несовершеннолетних обнаружили в аэропорту Фару, после чего их поместили в кризисный центр до приезда родителей.

История 16-летней жительницы Латвии, которая после случайного знакомства в Риге улетела с незнакомым мужчиной в Португалию, завершилась благополучно благодаря оперативному взаимодействию родственников и правоохранительных органов нескольких стран. Об этом сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

По информации программы, девушка из одного из краев Земгале приехала в Ригу к 17-летней подруге. Ночью они познакомились с мужчиной, который, по словам подростка, обещал поездку, встречи со знаменитостями и возможность снимать видеоролики для социальных сетей.

Через несколько часов девушки уже отправились в аэропорт «Рига», откуда вылетели во Франкфурт, а затем — в португальский город Фару.

Во время поездки девушка публиковала видеоролики из аэропорта в своем аккаунте в TikTok.

Отец подростка рассказал, что о произошедшем узнал от родственников и сразу связался с дочерью.

«Она просила никому ничего не рассказывать. Говорила, что все будет хорошо, что удастся попутешествовать неделю-другую, провести время со знаменитостями», — рассказал отец девушки.

По его словам, ни он, ни мать не давали письменного согласия на самостоятельный выезд несовершеннолетней за границу, поэтому семья была уверена, что возникла потенциально опасная ситуация.

Отец обратился в полицию. Как выяснилось, заявление о пропаже дочери к тому моменту уже подала мать девушки.

Тем временем знакомые семьи связались с почетным консулом Латвии в Португалии. Когда самолет приземлился в Фару, несовершеннолетних уже ожидали сотрудники полиции.

Обеих девушек поместили в кризисный центр, где они находятся до приезда родителей. Мужчину, сопровождавшего подростков, правоохранители задержали для проверки, однако позднее отпустили.

В обществе Patvērums "Drošā māja", которое занимается вопросами противодействия торговле людьми, предупреждают, что подобные поездки могут представлять серьезную опасность для несовершеннолетних.

По словам представителя организации Гиты Мирушкиной, злоумышленники могут использовать различные способы эксплуатации — от сексуального насилия и вовлечения в проституцию до использования людей в качестве наркокурьеров.

Присяжный адвокат Артур Вайшля подчеркивает, что в подобных ситуациях важно немедленно обращаться в правоохранительные органы, не пытаясь самостоятельно решить проблему. По его словам, международное сотрудничество полиции позволяет оперативно реагировать на такие случаи.

В аэропорту «Рига» пояснили, что сотрудники службы авиационной безопасности не проверяют возраст пассажиров и наличие согласия родителей на выезд. Эти проверки перед посадкой выполняет авиакомпания, причем правила самостоятельных перелетов несовершеннолетних могут отличаться у разных перевозчиков.

По имеющейся информации, родители уже отправились в Португалию, чтобы забрать дочь домой.

Эта история стала напоминанием о том, насколько опасными могут быть знакомства с незнакомыми людьми в интернете и как важно незамедлительно сообщать в полицию, если несовершеннолетний неожиданно перестает выходить на связь или уезжает за границу.