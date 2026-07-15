В среду в Латвии сохранится теплая и преимущественно солнечная погода. Осадков не ожидается, а в большинстве районов температура поднимется до +23...+26 градусов.

По прогнозам синоптиков, в течение дня по всей стране будет преобладать солнечная погода без дождей. Северный и северо-западный ветер останется слабым или умеренным.

Во второй половине дня воздух прогреется до +23...+26 градусов. Немного прохладнее будет на побережье, где благодаря влиянию моря температура местами не превысит +21 градуса.

В Риге также ожидается сухая и солнечная погода. Днем столбики термометров покажут около +21 градуса на морском побережье и до +24 градусов в южной части города.

Такие условия будут благоприятны для отдыха на природе, однако на побережье из-за морского бриза может ощущаться заметно прохладнее, чем в центральных районах страны.

Синоптики также предупреждают о высоком уровне ультрафиолетового излучения. С 11:00 до 16:00 рекомендуется избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, использовать солнцезащитные средства и головной убор.

Погоду в Латвии продолжит определять восточная периферия антициклона. Атмосферное давление составит 1019–1022 гектопаскаля, что соответствует устойчивой погодной ситуации.

Таким образом, середина недели пройдет без осадков и с комфортной летней температурой, а самыми теплыми районами страны станут внутренние территории, удаленные от побережья.