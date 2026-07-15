Латвийские школьники завоевали одну серебряную и три бронзовые медали, а также получили одну почетную грамоту на Международной олимпиаде по физике, прошедшей в Колумбии. Об этом сообщили в Государственном агентстве развития образования (VIAA).

Это один из лучших результатов сборной Латвии за последние годы.

В состав латвийской команды вошли пять учеников 11-х и 12-х классов Рижской государственной 1-й гимназии. Серебряную медаль завоевал Роман Емельянов. Бронзовыми призерами стали Кристап Лопатко, Владимир Лавринович и Марк Широкий. Почетную грамоту получил Райво Крукс.

В этом году в олимпиаде приняли участие около 400 школьников из 85 стран. Участникам предстояло решить сложные теоретические и экспериментальные задачи по физике.

Среди стран Балтии команда Латвии завоевала на одну бронзовую медаль больше, чем сборная Эстонии. Литовские школьники, в свою очередь, получили одну золотую и одну бронзовую медали.

Команду Латвии к олимпиаде подготовил научный сотрудник Латвийского университета и преподаватель Рижской государственной 1-й гимназии Александр Сорокин. Во время соревнований сборную возглавляли доцент Латвийского университета Янис Цимурс и Александр Сорокин.

Международная олимпиада по физике считается одним из самых престижных научных соревнований для школьников в мире. Латвия принимает участие в ней с 1996 года.