Пользовательница соцсети Facebook Даце Юдина-Нимане показала в соцсетях десерт, купленный в магазине Maxima, который после вскрытия упаковки выглядел настолько необычно, что подписчики долго не могли догадаться, что это вообще такое. Как выяснилось, на фотографии был... фисташковый пломбир в шоколадной глазури.

Даце Юдина-Нимане поделилась в Facebook фотографией продукта, который после вскрытия упаковки выглядел совсем не так, как ожидалось.

Сначала автор публикации предложила подписчикам угадать, что изображено на снимке, а затем раскрыла интригу: на фотографии оказался фисташковый пломбир в шоколадной глазури.

«Обещания и реальность… Вот ЭТО было внутри этой обертки с "восточным лакомством"», — написала Юдина-Нимане. По ее словам, десерт был куплен 12 июля в небольшом магазине Maxima в Лиелупе (Юрмала).

«Впервые решила купить и попробовать этот расхваленный восточный деликатес. Фу! Полная гадость!» — призналась писательница.

По ее мнению, мороженое могло растаять, а затем снова быть заморожено, либо изначально оказалось неудачным. Подробно описывать вкус она не стала, лишь отметив, что он ее сильно разочаровал.

В комментариях под публикацией развернулось настоящее соревнование на лучшую догадку. Пользователи предполагали, что на фото изображены картофельная оладья с начинкой, овощная котлета с сыром, неудавшийся цепелин, кусок пиццы, кабачковая оладья с мясом, скландраусис или даже грибная отбивная.

Одна из комментаторов призналась, что мороженое — это последнее, о чем она могла бы подумать, увидев фотографию. Другая пошутила, что после такого зрелища ей, возможно, станет плохо каждый раз, когда кто-то будет упоминать дубайский шоколад.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту продукта. Одна покупательница рассказала, что это мороженое — одно из ее любимых, и предположила, что конкретный экземпляр, вероятно, растаял, а затем был повторно заморожен. Другой пользователь отметил, что покупал такой же десерт по акции, и его качество оказалось вполне хорошим.

Эта история напоминает, что летом особенно важно соблюдать условия хранения замороженных продуктов. Если мороженое успело растаять, а затем было снова заморожено, это может заметно изменить его внешний вид, текстуру и вкус. В подобных случаях специалисты рекомендуют сохранять чек и обращаться к продавцу, если есть основания полагать, что продукт хранился с нарушениями или не соответствует заявленному качеству.