В рамках проекта, финансируемого при поддержке Евросоюза, расширяются системы видеонаблюдения и датчиков, совершенствуется морской мониторинг и создается инфраструктура европейской системы разрешений на въезд ETIAS, сообщает Valsts robežsardze.

В Латвии продолжается реализация проекта «Создание национальной (единой) системы ситуационной осведомленности (3-й этап)», направленного на повышение эффективности контроля и мониторинга государственной границы.

В рамках проекта уже модернизированы и расширены системы видеонаблюдения Государственной пограничной охраны и Колледжа Государственной пограничной охраны. Это позволит контролировать более обширные территории, расширить зону наблюдения и повысить эффективность охраны сухопутной границы и приграничных районов.

Также усовершенствованы и расширены сенсорные системы. Датчики нового поколения обеспечивают более высокую точность и скорость обнаружения присутствия людей и потенциальных угроз.

Кроме того, закуплено и установлено оборудование для обработки и визуализации данных морской системы видеонаблюдения Государственной пограничной охраны. Новое оснащение позволит эффективнее обрабатывать видеопотоки в режиме реального времени и получать более четкую и детальную картину происходящего в акватории.

В рамках проекта также модернизирована инфраструктура латвийского подразделения Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS). Создание национального подразделения ETIAS уже завершено. Его основной задачей станет проведение оценки рисков и принятие решений по заявлениям на получение разрешения на въезд, которые были отклонены автоматизированной системой.

Одновременно продолжается процедура закупки индивидуальных видеокамер, а также оборудования для обработки, хранения данных и другой периферийной техники.

Проект реализует Государственная пограничная охрана Латвии. Ведущим учреждением выступает Министерство внутренних дел, а партнером проекта является Информационный центр МВД. Финансирование осуществляется при софинансировании Европейского союза.

В Государственной пограничной охране отмечают, что модернизация технической инфраструктуры позволит повысить эффективность контроля государственной границы, ускорить выявление потенциальных угроз и обеспечить более оперативное реагирование на возможные инциденты как на суше, так и на море.