Государственный контроль призвал правительство определиться с дальнейшей судьбой реформы системы инвалидности, которая обсуждается уже много лет. По мнению ведомства, даже при ограниченном финансировании изменения можно внедрять поэтапно, начав с пересмотра принципов оценки инвалидности. Об этом сообщили в ведомстве.

На этой неделе правительство планировало рассмотреть подготовленный Министерством благосостояния информационный доклад о совершенствовании системы оценки инвалидности для совершеннолетних. Однако рассмотрение документа было перенесено на неделю, поскольку его не согласовали Министерство финансов и ряд организаций.

В Государственном контроле подчеркивают, что изменения должны осуществляться с учетом объективных финансовых прогнозов, однако развитие системы возможно и в условиях ограниченного финансирования. Об этом, по мнению ведомства, свидетельствуют результаты аудита, опубликованные в начале этого года.

«В ходе ревизии мы пришли к выводу, что при установлении инвалидности по-прежнему преобладает медицинский подход. Иными словами, инвалидность присваивается формально — на основании диагноза. Однако в реальной жизни даже люди с одним и тем же диагнозом, например после инсульта, могут иметь совершенно разные функциональные возможности. Кроме того, сам по себе статус инвалидности не решает проблем человека, поскольку никто не оценивает, какие именно меры поддержки и средства ему необходимы», — пояснила член совета Государственного контроля Майя Аболиня.

Ведомство напоминает, что еще в 2015 году было объявлено о переходе к новой системе оценки инвалидности, в которой основное внимание уделяется ограничениям жизнедеятельности и функциональным возможностям человека в соответствии с Международной классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, разработанной Всемирной организацией здравоохранения.

При поддержке фондов Европейского союза уже в начале 2017 года стартовал проект по совершенствованию системы определения инвалидности у детей. В апреле 2024 года Кабинет министров одобрил реформу, которую планировалось внедрить с сентября 2025 года. Однако из-за нехватки бюджетных средств ее реализация была отложена.

По информации Государственного контроля, аналогичная ситуация сложилась и с разработкой новой методики определения инвалидности для взрослых. К ее созданию была привлечена Всемирный банк, а сама методика основана на лучшем международном опыте с учетом условий Латвии. Первоначально завершить ее разработку планировалось к концу 2023 года.

В октябре 2025 года Министерство благосостояния направило на межведомственное согласование информационный доклад, предусматривающий введение реформы с 2030 года. Именно рассмотрение этого документа накануне было отложено правительством.

Доклад предусматривает, что с 2030 года при определении инвалидности основное внимание будет уделяться не диагнозу, а функциональным возможностям человека. Кроме того, предлагается увеличить пособие по уходу до 450 или 540 евро в месяц в зависимости от интенсивности необходимого ухода.

При этом повышение пособий является самой затратной частью реформы.

Государственный контроль еще в ходе ревизии указывал, что реформу можно внедрять поэтапно, начав хотя бы с совершенствования самой процедуры определения инвалидности. Поэтому ведомство поддерживает позицию Министерства финансов, согласно которой в условиях ограниченных финансовых ресурсов изменения следует реализовывать постепенно.

По итогам проверки Государственный контроль пришел к выводу, что в Латвии статус инвалидности зачастую используется скорее как инструмент компенсации доходов, чем как основание для получения необходимых услуг. В связи с этим Министерству благосостояния были даны девять рекомендаций.

По мнению ведомства, их выполнение позволит своевременно принимать решения о присвоении статуса инвалидности, улучшить обмен информацией и ее качество, а также снизить административную нагрузку.

Кроме того, система определения инвалидности для детей и взрослых станет более объективной, будет проводиться оценка необходимой человеку поддержки с учетом его реальных потребностей, а также будут предоставляться рекомендации по дальнейшей реабилитации.

В Государственном контроле считают, что новая система должна оценивать не только диагноз, но и реальные ограничения в повседневной жизни, а также потребность человека в поддержке. По мнению аудиторов, это позволит сделать определение инвалидности более объективным, улучшить качество помощи и повысить эффективность использования государственных средств.