Комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений поддержала законопроект о присвоении Царникаве статуса города. Если парламент примет документ в срочном порядке, изменения вступят в силу уже 22 августа — в день Праздника миноги.

Инициаторы законопроекта предлагают присвоить Царникаве статус города напрямую законом, отказавшись от действующей длительной административной процедуры.

Как пояснила одна из авторов инициативы, спикер Сейма Дайга Миериня, идея изменить статус населенного пункта обсуждается уже более десяти лет. По ее словам, жители неоднократно поддерживали эту инициативу во время общественных обсуждений и при разработке стратегических документов.

Сегодня Царникава считается крупнейшим селом Латвии. В населенном пункте зарегистрировано более 5000 постоянных жителей, что соответствует установленному законом критерию для получения статуса города.

Авторы инициативы отмечают, что по уровню развития инфраструктуры, доступности услуг и роли в Адажском крае Царникава уже давно фактически выполняет функции города. Здесь работают образовательные, медицинские, культурные и спортивные учреждения, развивается предпринимательство и общественная жизнь.

Главное отличие нынешнего предложения заключается в способе получения нового статуса. Обычно этот процесс проходит через решение Кабинета министров и сопровождается длительной процедурой уточнения городских границ, землеустроительными работами и выполнением ряда других формальных требований.

По мнению авторов законопроекта, такая процедура стала слишком сложной, дорогостоящей и не соответствует ситуации, когда речь идет не о создании нового населенного пункта, а лишь о признании фактически сложившегося статуса.

Именно поэтому предлагается внести изменения непосредственно в Закон об административных территориях и населенных пунктах, закрепив статус города для Царникавы без прохождения всех промежуточных процедур.

Комиссия Сейма уже поддержала альтернативную редакцию законопроекта, подготовленную Юридическим бюро парламента. Теперь документ предстоит рассмотреть депутатам на пленарных заседаниях.

Если закон будет принят в срочном порядке, Царникава официально станет городом уже 22 августа — символично, в день проведения одного из самых известных местных праздников — Праздника миноги.