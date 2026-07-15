С 15 июля в Латвии официально начинается сезон охоты на волков, шакалов, а также самок и телят благородного оленя. В этом году Государственная лесная служба увеличила допустимый лимит добычи волков до 400 животных, объяснив это стабильным состоянием популяции.

По данным Государственной лесной службы (ГЛС), проведенный совместно с Институтом лесных исследований Silava анализ показал, что численность волков в стране остается устойчивой, а регулируемая охота не угрожает сохранению вида. Именно поэтому в сезоне 2026/2027 года лимит увеличен с 370 до 400 животных.

Территория Латвии, как и в прошлом году, разделена на две зоны управления. В зоне A, где волки обитают постоянно, разрешено добыть до 330 животных. Охота здесь продлится до достижения лимита, но не позднее 31 марта.

В зоне B, где волки встречаются значительно реже, установлен лимит в 70 животных. Сезон завершится после его исчерпания либо 31 декабря.

После использования основной квоты ГЛС при необходимости сможет отдельно разрешить добычу еще десяти волков. Такие разрешения будут выдаваться только для предотвращения ущерба, защиты населения или в других исключительных случаях.

Хотя волк относится в Латвии к особо охраняемым видам с ограниченным использованием, его численность остается высокой. По оценкам специалистов, сейчас в стране обитает около 1400 волков.

При определении лимитов учитывается не только состояние популяции, но и ущерб, который хищники наносят животноводству. С начала года Государственная лесная служба подтвердила 24 случая нападения волков на домашний скот, в результате которых погибли или пострадали 67 животных. За весь прошлый год было зарегистрировано 82 таких нападения, затронувших 372 домашних животных.

Именно поэтому владельцев хозяйств призывают сообщать обо всех подобных случаях. В расчет принимаются только те инциденты, которые подтверждены специалистами ГЛС.

Одновременно сегодня открылся сезон охоты на золотистого (обыкновенного) шакала. Этот вид считается нетипичным для латвийской фауны и не подпадает под систему лимитов. Охотиться на шакалов можно до 31 марта. В прошлом сезоне в Латвии было добыто 43 золотистых шакала.

Кроме того, с 15 июля разрешена охота на самок и телят благородного оленя. Сезон охоты на молодых самцов в возрасте до двух лет начнется 15 августа.

По данным Государственной лесной службы, популяция благородного оленя в Латвии насчитывает около 61 тысячи животных. Отмечается, что снижение численности, наблюдавшееся в последние годы, прекратилось. В предыдущем сезоне охотники добыли более 30 тысяч благородных оленей — это около 86% установленного лимита.

Новый охотничий сезон продлится до весны 2027 года, а Государственная лесная служба продолжит следить за состоянием популяций и при необходимости сможет скорректировать действующие лимиты.