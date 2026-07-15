После нескольких теплых дней в Латвию придет заметное похолодание. По прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, уже на следующей неделе средняя температура воздуха окажется на два–три градуса ниже климатической нормы.

До конца этой недели летняя погода еще сохранится. В ближайшие дни воздух прогреется до +23…+28 градусов, хотя на побережье будет немного прохладнее.

Однако уже в выходные начнется смена погодных условий. В субботу во многих районах западной и центральной части страны ожидаются дожди, местами возможны грозы и сильные ливни.

В воскресенье станет прохладнее: температура воздуха составит от +19 до +24 градусов, а местами вновь пройдут кратковременные дожди.

Следующая неделя, по предварительным прогнозам, окажется значительно холоднее привычной для середины июля. В отдельные дни дневная температура может не превышать +14…+19 градусов, при этом временами ожидаются осадки.

Это означает, что после короткого периода по-настоящему летнего тепла жителям страны вновь пригодится более теплая одежда. Впрочем, долгого похолодания пока не прогнозируется — к концу месяца температура, вероятнее всего, снова начнет повышаться.

Изменится и ветер. В конце недели усилится юго-восточный ветер, который затем сменится юго-западным. Такая смена направления может повлиять на температуру воды у побережья.

При продолжительном ветре с суши верхний прогретый слой морской воды отгоняется от берега, а его место занимает более холодная вода из глубины. Поэтому купающимся стоит быть готовыми к тому, что море в ближайшие дни может заметно остыть.

По прогнозу синоптиков, количество осадков в целом останется близким к климатической норме, а уже к концу июля в Латвии вновь ожидается более теплая погода.