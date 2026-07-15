Температура воды на городском пляже Вентспилса в среду утром опустилась до +7 градусов. Причиной стало поступление холодной глубинной воды к берегу из-за северного ветра.

Еще в начале недели вода у побережья Вентспилса уже заметно похолодала — в понедельник и вторник ее температура снижалась до +11 градусов. Теперь она стала еще холоднее и достигла всего +7 градусов.

По данным спутниковых наблюдений, холодная вода отмечается и на других участках западного побережья Курземе. При этом ситуация на разных пляжах существенно отличается.

Так, в Лиепае утром среды температура воды составляла около +17 градусов. В Рижском заливе море остается значительно теплее — в основном от +17 до +20 градусов.

По данным самоуправлений, утром температура воды в Юрмале и Риге достигала +17…+18 градусов, а в Саулкрасты — около +19 градусов.

На курземском побережье Рижского залива вода прогрелась примерно до +20 градусов. В реках и озерах Латвии температура воды сейчас составляет от +17 до +23 градусов.

Подобные резкие перепады температуры летом не являются редкостью. При продолжительном ветре, дующем с берега, верхний прогретый слой воды уносится в открытое море, а его место занимает значительно более холодная вода из глубины.

Синоптики предупреждают, что к концу недели ветер сменит направление с юго-восточного на юго-западное. Из-за этого в отдельных районах латвийского побережья море вновь может заметно остыть.

Тем, кто планирует отдых на море в ближайшие дни, стоит заранее уточнять температуру воды: даже на соседних пляжах разница может достигать десяти градусов и более.