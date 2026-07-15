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На Рижском центральном вокзале в рамках Rail Baltica завершены основные работы 4 925

Наша Латвия
Дата публикации: 15.07.2026
LETA
Изображение к статье: Навес на Рижском вокзале

На Рижском центральном вокзале в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica" завершены основные работы по строительству фасада и инфраструктуры платформ, сообщили агентству ЛЕТА в ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL).

Строительное объединение "BeReRix" завершило основные работы по строительству фасада и остеклению крыши южной части нового здания вокзала, а также монтаж декоративных и функциональных элементов.

Таким образом, новое здание вокзала приобрело задуманный архитектурный облик, который ранее можно было увидеть только на визуализациях проекта.

Общая площадь остекления нового здания составляет 1500 квадратных метров. Фасад оснащен стеклянными конструкциями и элементами дизайна, а также интегрированными функциональными решениями, включая крепления для систем пожарной безопасности и обслуживания здания.

Стеклянные конструкции фасада и крыши произведены в Италии, где они прошли испытания на нагрузку и качество. Тесты подтвердили устойчивость конструкций к воздействию воздуха, воды и механических ударов, что обеспечивает их долговечность и пригодность для климатических условий Латвии, включая суровые зимы.

В июне этого года основные строительные работы были завершены и на трех новых пассажирских платформах - построены подходы и установлены лифты на обоих концах платформ, построены современные функциональные навесы для пассажиров, архитектура которых сочетается со зданием вокзала.

Исполнительный директор "BeReRix" Гунтис Аболтиньш-Аболиньш подчеркнул, что строительные работы в южной части нового Рижского центрального вокзала продолжаются быстрыми темпами и в соответствии с установленным графиком.

"Завершение работ по строительству фасада и платформ позволяет в полной мере оценить архитектурный облик и качество здания. Одновременно мы продолжаем работу над внутренними помещениями и благоустройством прилегающей территории, чтобы обеспечить современную, безопасную и удобную инфраструктуру для пассажиров", - сказал он.

Как сообщалось, строительные работы в южной части нового Рижского центрального вокзала ведутся в соответствии с договором, заключенным EDzL с Центральным агентством финансов и договоров. Общая стоимость договора планируется в размере 138,67 млн евро, в том числе финансирование из Фонда восстановления составляет 114,628 млн евро, а финансирование из госбюджета - 24,072 млн евро.

Подписанный в ноябре 2025 года договор предусматривает, что в ходе реализации проекта основные работы - строительство кровли и фасада, навесов на платформах, отделочные работы и строительство инфраструктуры для пассажиров, а также механические, электрические и сантехнические работы - будут завершены до 31 августа этого года.

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#Латвия #строительство #технологии #архитектура #инфраструктура #Rail Baltica
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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